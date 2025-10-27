Battlefield 6: RedSec Battle Royale Modus startet mit Duos und Squads – Gerücht

RedSec soll der Battle Royale-Modus für Battlefield 6 heißen, der mit Duos und Squads morgen startet.

Am Dienstag startet Battlefield 6 in seine erste Season. Neue Karten, Waffen, Spielmodi und mehr werden im Laufe der Saison verfügbar sein.

Doch Morgen könnte nicht nur Season 1 beginnen. Der Battle Royale-Modus soll ebenfalls aufschlagen. Ohne vorherige Ankündigung und als Überraschung, wie man zuvor berichtet hatte.

Offiziell soll der Modus Battlefield: RedSec heißen, wie man den neusten Gerüchten von ModernWarzone auf X entnehmen kann.

Auch über Launch-Playlist will man schon mehr wissen. So werden die 100 Spieler pro Match zum Start entweder in Duos mit zwei Spielern oder Squads mit vier Spielern aufgeteilt.

Ob und wann es Solo oder Triple geben wird, ist nicht bekannt.

Ob Battlefield: RedSec tatsächlich morgen als Shadow-Drop Free-to-Play gehen wird, sehen wir in rund 24 Stunden.