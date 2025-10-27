Battlefield 6: RedSec Battle Royale Modus startet mit Duos und Squads – Gerücht

6 Autor: , in News / Battlefield 6
Übersicht
Image: Electronic Arts

RedSec soll der Battle Royale-Modus für Battlefield 6 heißen, der mit Duos und Squads morgen startet.

Am Dienstag startet Battlefield 6 in seine erste Season. Neue Karten, Waffen, Spielmodi und mehr werden im Laufe der Saison verfügbar sein.

Doch Morgen könnte nicht nur Season 1 beginnen. Der Battle Royale-Modus soll ebenfalls aufschlagen. Ohne vorherige Ankündigung und als Überraschung, wie man zuvor berichtet hatte.

Offiziell soll der Modus Battlefield: RedSec heißen, wie man den neusten Gerüchten von ModernWarzone auf X entnehmen kann.

Auch über Launch-Playlist will man schon mehr wissen. So werden die 100 Spieler pro Match zum Start entweder in Duos mit zwei Spielern oder Squads mit vier Spielern aufgeteilt.

Ob und wann es Solo oder Triple geben wird, ist nicht bekannt.

Ob Battlefield: RedSec tatsächlich morgen als Shadow-Drop Free-to-Play gehen wird, sehen wir in rund 24 Stunden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Battlefield 6

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Chicko90 23035 XP Nasenbohrer Level 2 | 27.10.2025 - 14:06 Uhr

    also Bock hätte ich drauf und wäre der einzige Modus von Battlefield der mich interessieren würde.

    1
  4. HakunaTraumata 106040 XP Hardcore User | 27.10.2025 - 14:45 Uhr

    Werden wir ja morgen sehen ob er dabei ist.
    Da ich BR eh sehr selten spiele kann ich noch warten auf Trios und Einzel

    0
  5. Phonic 281265 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.10.2025 - 14:49 Uhr

    Sauber, hoffentlich nicht so ne weichgespülte scheiße wie warzone

    0
  6. de Maja 305235 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 27.10.2025 - 14:56 Uhr

    Kann mir gestohlen bleiben, hoffe nur die Map schafft es iwie ins normale Spiel, dann hätte man auch mal eine ausreichend große Map.

    0

Hinterlasse eine Antwort