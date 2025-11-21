Battlefield 6: REDSEC Elite Series mit einem Preispool von 1 Million Dollar angekündigt

Heute hat Battlefield Studios die Battlefield REDSEC Elite Series angekündigt, den Battlefield-Wettbewerb, der auf globaler Bühne zeigen soll, was kompetitives Spielen in Battlefield zu bieten hat.

Mit dem Launch am 10. Dezember soll die Elite Series mehr kompetitive Tiefe in die Reihe bringen und der Community eine weitere Möglichkeit bieten, sich bis an die Spitze zu spielen. Der erste Wettbewerb, mit einem Preispool von 1 Million Dollar über drei regionale Finals, wird unter insgesamt 600 Teilnehmenden ausgetragen, die nicht nur die besten Battlefield-Spieler:innen umfassen, sondern auch die besten FPS-Spieler:innen weltweit.

In jeder Region treten 50 Squads in einem Wettbewerbsformat an: sechs REDSEC Battle Royale Partien, gefolgt von einem finalen Showdown, in dem die acht besten Squads im erbarmungslosen K.O.-Modus Gauntlet direkt gegeneinander antreten. Dieses Format wiederholt sich über drei Spieltage und Squads können mit ihrer Leistung Elite-Series-Points verdienen.

Twitch Drops sind an jedem Spieltag aktiviert, sodass die Zuschauer:innen im offiziellen EA-Stream oder in den Streams einzelner Teilnehmer:innen Belohnungen erhalten können.

„Mit Battlefield REDSEC haben unsere großartigen Teams bei Battlefield Studios ein Battle Royale-Erlebnis mit echter Battlefield-DNA geliefert, das zusammen mit unserer leidenschaftlichen Community entwickelt wurde”, sagte Christian Grass, Executive Producer von Battlefield REDSEC. „Jetzt freuen wir uns darauf, die ehrgeizige Seite unserer Fans zu sehen, wenn sie auf der globalen Bühne in Gauntlet gegeneinander antreten.”

Zusammen mit der Elite Series wird auch die Open Series, der offizielle REDSEC Community Wettbewerb, angekündigt, die am Freitag, dem 12. Dezember beginnt. Die Open Series bietet Spieler:innen auf allen Skill-Leveln die Möglichkeit, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Mit genügend Übung und Einsatz in der Open Series kann ein Squad in die Elite Series aufsteigen und gegen die Besten der Welt antreten. Squads können sich auf Repeat.gg registrieren, um an der Open Series teilzunehmen.

Alle Wettbewerbe in der REDSEC Elite Series und auch in der Open Series finden in Crossplay und mit Cross-Input statt.

Den vollständigen Blogartikel mit weiteren Details, einschließlich Wettbewerbsformat und wie Matches angesehen werden können, gibt es hier.