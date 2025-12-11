Battlefield 6: REDSEC Elite Series Turnier verschoben

Wegen technischer Probleme wurde der Start des REDSEC Elite Series Wettbewerbs in Battlefield 6 verschoben.

Electronic Arts hat das REDSEC Elite Series Turnier für Battlefield 6 weltweit verschoben; das Turnier mit einem Preispool von einer Million Dollar, das eigentlich gestern starten sollte, wurde wegen eines unvorhergesehenen technischen Problems, das die Integrität des Wettbewerbs beeinträchtigte, zurückgestellt.

EA übernimmt die Verantwortung, entschuldigt sich für die Unterbrechungen und betont, wie wichtig Zeit, Leidenschaft und Engagement der Teilnehmenden sind.

Das Unternehmen will die Serie weiter unterstützen, eine stabile Wettbewerbsszene aufbauen und im neuen Jahr weitere Updates veröffentlichen.

