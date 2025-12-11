Battlefield 6: REDSEC Elite Series Turnier verschoben

Electronic Arts hat das REDSEC Elite Series Turnier für Battlefield 6 weltweit verschoben; das Turnier mit einem Preispool von einer Million Dollar, das eigentlich gestern starten sollte, wurde wegen eines unvorhergesehenen technischen Problems, das die Integrität des Wettbewerbs beeinträchtigte, zurückgestellt.
EA übernimmt die Verantwortung, entschuldigt sich für die Unterbrechungen und betont, wie wichtig Zeit, Leidenschaft und Engagement der Teilnehmenden sind.
Das Unternehmen will die Serie weiter unterstützen, eine stabile Wettbewerbsszene aufbauen und im neuen Jahr weitere Updates veröffentlichen.
Lest mehr über das Turnier in dieser Meldung.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Besser ist nach dem letzten Patch ist die Performance zum heulen 😪🙄
Hatten die in der EU nicht gestern schon 6 Matches gespielt ?
Ich habe bissel zu geschaut, es war erschreckend wie manche gestorben sind.
Das krasseste war: jemand wurde gut 2 Sekunden nachdem hinter der Ecke war getroffen …