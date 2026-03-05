Battlefield 6: REDSEC Solo-Variante startet in Kürze

Image: Electronic Arts

Battlefield REDSEC startet Live-Test für BR-Solos am Wochenende.

Electronic Arts und Battlefield Studios führen am Wochenende vom 6. bis 9. März einen Battlefield Labs Live-Test in der Live-Version von Battlefield REDSEC durch.

Die Testphase umfasst eine speziell entwickelte Erfahrung, die das Testen einer Solo-Variante von Battle Royale ermöglicht.

Der Test verfolgt das Ziel, Rückmeldungen zu sammeln und zu prüfen, wie sich Pacing, Balance und Spannung von REDSEC in einem echten One-versus-Everyone-Format verhalten. Der Modus befindet sich im experimentellen Stadium und kann sich weiter verändern.

Die Durchführung im Live-Spiel soll dem Team ermöglichen, Spieldaten unter realen Bedingungen zu erhalten. Geplant ist, künftig gelegentlich neue Modi auf diese Weise testen zu lassen. BR Solos bildet den Auftakt dieser Reihe.

  2. Katanameister 346620 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.03.2026 - 18:42 Uhr

    Einzelspieler ist auf jeden Fall gut, eventuell kann man sowas auch für andere Modi einführen wie in Battlefront.

