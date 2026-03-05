Battlefield 6: REDSEC Solo-Variante startet in Kürze

Electronic Arts und Battlefield Studios führen am Wochenende vom 6. bis 9. März einen Battlefield Labs Live-Test in der Live-Version von Battlefield REDSEC durch.

Die Testphase umfasst eine speziell entwickelte Erfahrung, die das Testen einer Solo-Variante von Battle Royale ermöglicht.

Der Test verfolgt das Ziel, Rückmeldungen zu sammeln und zu prüfen, wie sich Pacing, Balance und Spannung von REDSEC in einem echten One-versus-Everyone-Format verhalten. Der Modus befindet sich im experimentellen Stadium und kann sich weiter verändern.

Die Durchführung im Live-Spiel soll dem Team ermöglichen, Spieldaten unter realen Bedingungen zu erhalten. Geplant ist, künftig gelegentlich neue Modi auf diese Weise testen zu lassen. BR Solos bildet den Auftakt dieser Reihe.