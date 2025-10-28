Battlefield 6: REDSEC Trailer-Premiere um 16:00 Uhr

Nach all den Gerüchten wurde der Battle Royale-Modus für Battlefield 6 bestätigt. Die Entwickler nennen ihn offiziell REDSEC.
Battlefield 6: REDSEC wird heute um 16:00 Uhr als Free-to-Play-Modus spielbar sein.
Damit ihr wisst, was euch erwartet, feiert der offizielle Gameplay-Trailer zum Launch seine Premiere.
Neben REDSEC startet um 16:00 Uhr auch Season 1 im aktuellen Shooter der Battlefield-Reihe.
Schaut euch die Premiere des Trailers hier via YouTube an:
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
27 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schade das es nur squads gibt bis jetzt…macht aber Laune.
Es ist Mega. Ich muss noch was nachschieben, es gibt auch einen kleinen Modus, den Gauntlet Modus, da muss man einen Sender sichern, also aufheben und so lange halten wie möglich, ist halt auch ein gutes Gegenstück zum großen BR.
Klingt gut.
Auch zu 4?
Mal sehen wie ätzend cross Play ist..sonst können wir mdl zusammen.
Crossplay immer aus bei mir. Ich habs von Anfang an bei BF6 ausgemacht, wie es mit Crossplay ist, weiss ich nicht, aber denke zu schwer wie immer und mehr Cheater sicherlich.
19:30 hab ich Feierabend, bis ich zuhause bin und meine Family bespaßt haben, gucken wann ich zuhause loslegen kann😅 Sind zwar verabredet um 20:30, aber ich glaube das schaff ich nicht, hängt von Kind und Frau ab, einer hat sich schon für morgen Krankenschein vorgenommen, um zu suchten🤣🤣
Ahso, ja auch zu 4.
Morgen hab ich HO 😅
Spiele halt auf der Xbox. Sharen und so
😅👍🏼