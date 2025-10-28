Battlefield 6: REDSEC Trailer-Premiere um 16:00 Uhr

Schaut euch um 16:00 Uhr die Premiere des Gameplay-Trailers zu REDSEC an, dem neuen Battle Royale-Modus von Battlefield 6.

Nach all den Gerüchten wurde der Battle Royale-Modus für Battlefield 6 bestätigt. Die Entwickler nennen ihn offiziell REDSEC.

Battlefield 6: REDSEC wird heute um 16:00 Uhr als Free-to-Play-Modus spielbar sein.

Damit ihr wisst, was euch erwartet, feiert der offizielle Gameplay-Trailer zum Launch seine Premiere.

Neben REDSEC startet um 16:00 Uhr auch Season 1 im aktuellen Shooter der Battlefield-Reihe.

Schaut euch die Premiere des Trailers hier via YouTube an: