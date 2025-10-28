Battlefield 6: REDSEC Trailer-Premiere um 16:00 Uhr

27 Autor: , in News / Battlefield 6
Image: Electronic Arts

Schaut euch um 16:00 Uhr die Premiere des Gameplay-Trailers zu REDSEC an, dem neuen Battle Royale-Modus von Battlefield 6.

Nach all den Gerüchten wurde der Battle Royale-Modus für Battlefield 6 bestätigt. Die Entwickler nennen ihn offiziell REDSEC.

Battlefield 6: REDSEC wird heute um 16:00 Uhr als Free-to-Play-Modus spielbar sein.

Damit ihr wisst, was euch erwartet, feiert der offizielle Gameplay-Trailer zum Launch seine Premiere.

Neben REDSEC startet um 16:00 Uhr auch Season 1 im aktuellen Shooter der Battlefield-Reihe.

Schaut euch die Premiere des Trailers hier via YouTube an:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

    • Teddofryo 71915 XP Tastenakrobat Level 1 | 28.10.2025 - 17:56 Uhr
      Antwort auf Wartenaufwunder

      Es ist Mega. Ich muss noch was nachschieben, es gibt auch einen kleinen Modus, den Gauntlet Modus, da muss man einen Sender sichern, also aufheben und so lange halten wie möglich, ist halt auch ein gutes Gegenstück zum großen BR.

      1
        • Teddofryo 71915 XP Tastenakrobat Level 1 | 28.10.2025 - 18:18 Uhr
          Antwort auf Wartenaufwunder

          Crossplay immer aus bei mir. Ich habs von Anfang an bei BF6 ausgemacht, wie es mit Crossplay ist, weiss ich nicht, aber denke zu schwer wie immer und mehr Cheater sicherlich.

          19:30 hab ich Feierabend, bis ich zuhause bin und meine Family bespaßt haben, gucken wann ich zuhause loslegen kann😅 Sind zwar verabredet um 20:30, aber ich glaube das schaff ich nicht, hängt von Kind und Frau ab, einer hat sich schon für morgen Krankenschein vorgenommen, um zu suchten🤣🤣

          Ahso, ja auch zu 4.

          0

