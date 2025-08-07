Battlefield 6: Rekordstart der Open Beta mit über 300.000 gleichzeitigen Spielern

Größte Beta der Seriengeschichte – Battlefield 6 stürmt die Steam-Charts und ist gerade erst wenige Stunden verfügbar!

Die Open Beta von Battlefield 6 ist am 7. August 2025 in die Early-Access-Phase gestartet und hat innerhalb weniger Stunden über 300.000 gleichzeitige Spieler auf Steam erreicht.

Damit ist sie nicht nur jetzt schon die erfolgreichste Beta der Reihe, sondern auch das meistgespielte Battlefield-Spiel auf der Plattform. Die Zahl umfasst sowohl aktive Spieler als auch jene, die sich in Warteschlangen befinden.

Der enorme Andrang führte zu teils massiven Wartezeiten. Einzelne Nutzer berichteten von Warteschlangen mit über 200.000 Personen, was die Serverkapazitäten deutlich überstieg. Entwickler DICE reagierte mit einer schrittweisen Erhöhung der Serverleistung und der Einführung von Warteschlangenmechanismen, um die Stabilität zu gewährleisten.