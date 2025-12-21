Battlefield 6: Riesiges Holiday‑Update enthüllt

Battlefield 6 feiert ein Rekordjahr – und 2026 wird noch größer mit neuen Seasons, Waffen, Maps und einem mysteriösen Comeback!

Das große Battlefield 6 – Community Update: Holiday Wrap‑Up blickt auf ein außergewöhnliches Jahr zurück und gibt einen ersten Ausblick auf 2026.

Das Team bedankt sich bei der Community für ein starkes Launch‑Jahr, den Start von REDSEC, die Einführung von Battlefield Labs und den erfolgreichen Beginn von Season 1.

Ein Rekordjahr für Battlefield 6 – Die Zahlen sprechen für sich

1,7 Milliarden Matches

383,5 Millionen Spielstunden

12,4 Milliarden Kills

871 Millionen Revives

Klassenverteilung: Engineer 28%, Support 27%, Assault 26%, Recon 19%

300+ Millionen Shotgun‑Kills

2+ Millionen Defib‑Kills

102 Millionen zerstörte Helis & Jets

Engineers allein: 18 Millionen zerstörte Panzer

Diese Statistiken zeigen, wie aktiv und vielfältig die Community das Spiel prägt.

Das Team arbeitet bereits intensiv an der Zukunft von Battlefield 6. Geplant sind:

Verbesserungen & Feinschliff

Verfeinerung von Gameplay , Balance und Quality of Life

, und Verbesserungen in Multiplayer, REDSEC und Portal

Neue Inhalte

Neue Maps

Neue Waffen

Neue taktische Möglichkeiten

Frische saisonale Erlebnisse

Battlefield Labs

Mehr Experimente sollen direkt ins Live‑Spiel einfließen.

Battle Royale Solos

BR‑Solos sind weiterhin in Entwicklung. Das Team arbeitet an technischen Herausforderungen, um die Qualität sicherzustellen.

Ein mysteriöser Teaser

„Ein kleiner Vogel“ soll 2026 zurückkehren – ein klarer Hinweis auf ein beliebtes Luftfahrzeug oder Feature aus früheren Teilen.

Das Team macht über die Feiertage eine kurze Pause. Support, Anti‑Cheat und Bug‑Reporting bleiben aktiv.