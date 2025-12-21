Battlefield 6: Riesiges Holiday‑Update enthüllt

Image: Electronic Arts

Battlefield 6 feiert ein Rekordjahr – und 2026 wird noch größer mit neuen Seasons, Waffen, Maps und einem mysteriösen Comeback!

Das große Battlefield 6 – Community Update: Holiday Wrap‑Up blickt auf ein außergewöhnliches Jahr zurück und gibt einen ersten Ausblick auf 2026.

Das Team bedankt sich bei der Community für ein starkes Launch‑Jahr, den Start von REDSEC, die Einführung von Battlefield Labs und den erfolgreichen Beginn von Season 1.

Ein Rekordjahr für Battlefield 6 – Die Zahlen sprechen für sich

  • 1,7 Milliarden Matches
  • 383,5 Millionen Spielstunden
  • 12,4 Milliarden Kills
  • 871 Millionen Revives
  • Klassenverteilung: Engineer 28%, Support 27%, Assault 26%, Recon 19%
  • 300+ Millionen Shotgun‑Kills
  • 2+ Millionen Defib‑Kills
  • 102 Millionen zerstörte Helis & Jets
  • Engineers allein: 18 Millionen zerstörte Panzer

Diese Statistiken zeigen, wie aktiv und vielfältig die Community das Spiel prägt.

Das Team arbeitet bereits intensiv an der Zukunft von Battlefield 6. Geplant sind:

Verbesserungen & Feinschliff

  • Verfeinerung von Gameplay, Balance und Quality of Life
  • Verbesserungen in Multiplayer, REDSEC und Portal

Neue Inhalte

  • Neue Maps
  • Neue Waffen
  • Neue taktische Möglichkeiten
  • Frische saisonale Erlebnisse

Battlefield Labs

Mehr Experimente sollen direkt ins Live‑Spiel einfließen.

Battle Royale Solos

BR‑Solos sind weiterhin in Entwicklung. Das Team arbeitet an technischen Herausforderungen, um die Qualität sicherzustellen.

Ein mysteriöser Teaser

„Ein kleiner Vogel“ soll 2026 zurückkehren – ein klarer Hinweis auf ein beliebtes Luftfahrzeug oder Feature aus früheren Teilen.

Das Team macht über die Feiertage eine kurze Pause. Support, Anti‑Cheat und Bug‑Reporting bleiben aktiv.

    • Chicko90 31615 XP Bobby Car Bewunderer | 21.12.2025 - 11:40 Uhr
      Darauf warte ich auch 🙂 Spiele Sowas am liebsten solo 🙂 viele meiner kumpels spielen auf den PC und da die lobbys sind scheiße, soll wäre entspannter

  4. Ralle89 52260 XP Nachwuchsadmin 5+ | 21.12.2025 - 11:20 Uhr

    Ich spiele das wieder wenn die die Redsec Aufgaben aus den Battlepass genommen haben ich will den gratis scheiß nicht spielen müssen wenn ich da richtig Geld investiert habe

  5. Rotten 87485 XP Untouchable Star 3 | 21.12.2025 - 11:37 Uhr

    Das sind starke Zahlen 😅 die kills sind heftig ✌🏻😅

  7. SPQRaiden 64930 XP Romper Stomper | 21.12.2025 - 12:08 Uhr

    Habs länger nicht mehr gespielt, war aber definitiv ein besseres BF als 2042!
    Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.

