Battlefield 6: Riesiges Holiday‑Update enthüllt

Das große Battlefield 6 – Community Update: Holiday Wrap‑Up blickt auf ein außergewöhnliches Jahr zurück und gibt einen ersten Ausblick auf 2026.
Das Team bedankt sich bei der Community für ein starkes Launch‑Jahr, den Start von REDSEC, die Einführung von Battlefield Labs und den erfolgreichen Beginn von Season 1.
Ein Rekordjahr für Battlefield 6 – Die Zahlen sprechen für sich
- 1,7 Milliarden Matches
- 383,5 Millionen Spielstunden
- 12,4 Milliarden Kills
- 871 Millionen Revives
- Klassenverteilung: Engineer 28%, Support 27%, Assault 26%, Recon 19%
- 300+ Millionen Shotgun‑Kills
- 2+ Millionen Defib‑Kills
- 102 Millionen zerstörte Helis & Jets
- Engineers allein: 18 Millionen zerstörte Panzer
Diese Statistiken zeigen, wie aktiv und vielfältig die Community das Spiel prägt.
Das Team arbeitet bereits intensiv an der Zukunft von Battlefield 6. Geplant sind:
Verbesserungen & Feinschliff
- Verfeinerung von Gameplay, Balance und Quality of Life
- Verbesserungen in Multiplayer, REDSEC und Portal
Neue Inhalte
- Neue Maps
- Neue Waffen
- Neue taktische Möglichkeiten
- Frische saisonale Erlebnisse
Battlefield Labs
Mehr Experimente sollen direkt ins Live‑Spiel einfließen.
Battle Royale Solos
BR‑Solos sind weiterhin in Entwicklung. Das Team arbeitet an technischen Herausforderungen, um die Qualität sicherzustellen.
Ein mysteriöser Teaser
„Ein kleiner Vogel“ soll 2026 zurückkehren – ein klarer Hinweis auf ein beliebtes Luftfahrzeug oder Feature aus früheren Teilen.
Das Team macht über die Feiertage eine kurze Pause. Support, Anti‑Cheat und Bug‑Reporting bleiben aktiv.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
warte noch zum 50 %Sale und mehr gute Maps
BR Solos wären nicht schlecht. Bei BR interessieren mich nur Solo Spiele.
Darauf warte ich auch 🙂 Spiele Sowas am liebsten solo 🙂 viele meiner kumpels spielen auf den PC und da die lobbys sind scheiße, soll wäre entspannter
Werde mir battlefield holen, wenn’s ein bisschen günstiger ist
Is ein guter plan 😅✌🏻
So mach ich es auch. Bis dahin werden noch einige Verbesserungen und neue Maps kommen.
Ich spiele das wieder wenn die die Redsec Aufgaben aus den Battlepass genommen haben ich will den gratis scheiß nicht spielen müssen wenn ich da richtig Geld investiert habe
Das sind starke Zahlen 😅 die kills sind heftig ✌🏻😅
Immer her mit allem, BF6 könnte mich wirklich LAAAAANGE begleiten.
Habs länger nicht mehr gespielt, war aber definitiv ein besseres BF als 2042!
Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.