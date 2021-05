Battlefield 6: Screenshots geleakt laut Gerücht

Battlefield 6 ist in der Entwicklung und soll Ende des Jahres veröffentlicht werden, das steht fest. Die Gerüchte zum Setting und vielem mehr überschlagen sich allerdings. Einmal behauptet ein angeblicher Insider, dass der kommende Shooter in der Zukunft angesiedelt sei. Ein Anderer will wissen, dass das Spiel ohne eine Kampagne auskommt.

Jetzt wurden auf Reddit angebliche Screenshots veröffentlicht, die der Insider Tom Henderson als echt qualifiziert.

I'm not going to RT or share for obvious reasons… But yes, the 2 #BATTLEFIELD images that have been leaked in the past hour are real.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 1, 2021