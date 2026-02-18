Battlefield 6: Season‑2‑Update bringt kaum Spieler zurück

Der Shooter Battlefield 6 steckt tiefer in der Krise, als es die Entwickler gehofft hatten. Intern soll das Team regelrecht „nägelkauend“ auf die Veröffentlichung des Season‑2‑Updates gewartet haben – in der Hoffnung, dass ein großer Content‑Schub die Spielerbasis wiederbelebt. Doch der Effekt blieb weit hinter den Erwartungen zurück.

Das Update, das gestern veröffentlicht wurde, brachte zwar neue Inhalte für die zweite Saison und eine Weiterentwicklung des Battle‑Royale‑Modus REDSEC, doch weder die Spielerzahlen noch die Zuschauerzahlen auf Twitch zeigen eine nennenswerte Erholung. Die Community scheint schlicht nicht zurückzukehren.

Dabei startete Battlefield 6 im Oktober noch mit einem beeindruckenden Momentum. Die Multiplayer‑Komponente wurde gefeiert, während die Einzelspieler‑Kampagne und REDSEC eher verhalten aufgenommen wurden. Doch seit dem Launch ist das Interesse kontinuierlich gesunken – und die zweite Saison konnte diesen Trend nicht stoppen.

Ein Blick auf Steam zeigt das Problem deutlich: Zum Start von Season 2 erreichte das Spiel 92.281 gleichzeitige Spieler. An einem zufälligen Sonntag im Januar, ganz ohne neue Inhalte, waren es 97.959 – also sogar mehr als jetzt. Der leichte Anstieg der letzten 24 Stunden reicht nicht aus, um von einem Comeback zu sprechen. Zum Vergleich: Zum Release im Oktober 2025 erreichte Battlefield 6 noch 747.440 gleichzeitige Spieler.

Auch im direkten Vergleich mit Konkurrenz zeigt sich die Schwäche. ARC Raiders, nur wenige Wochen nach Battlefield 6 erschienen, erreichte zum Launch 481.966 Spieler und kommt in den letzten 24 Stunden immer noch auf 215.978 – also mehr als doppelt so viel wie Battlefield 6.

Auf Twitch sieht es kaum besser aus. Während Battlefield 6 im vergangenen Jahr noch 868.520 gleichzeitige Zuschauer erreichte und zeitweise über 17.000 aktive Streamer hatte, kam Season 2 nur auf einen Sprung von rund 3.000 auf 27.000 Zuschauer. Das reicht gerade einmal für Platz 75 der meistgesehenen Spiele. Selbst mit dem üblichen Wochenend‑Boost dürfte sich daran wenig ändern.

Battlefield 6 bleibt damit in einer schwierigen Lage. Die Entwickler hatten auf einen starken Neustart gehofft – doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Ob Season 3 oder größere strukturelle Änderungen das Ruder noch herumreißen können, bleibt offen