Battlefield 6: Season‑2‑Update bringt kaum Spieler zurück

Der Shooter Battlefield 6 steckt tiefer in der Krise, als es die Entwickler gehofft hatten. Intern soll das Team regelrecht „nägelkauend“ auf die Veröffentlichung des Season‑2‑Updates gewartet haben – in der Hoffnung, dass ein großer Content‑Schub die Spielerbasis wiederbelebt. Doch der Effekt blieb weit hinter den Erwartungen zurück.
Das Update, das gestern veröffentlicht wurde, brachte zwar neue Inhalte für die zweite Saison und eine Weiterentwicklung des Battle‑Royale‑Modus REDSEC, doch weder die Spielerzahlen noch die Zuschauerzahlen auf Twitch zeigen eine nennenswerte Erholung. Die Community scheint schlicht nicht zurückzukehren.
Dabei startete Battlefield 6 im Oktober noch mit einem beeindruckenden Momentum. Die Multiplayer‑Komponente wurde gefeiert, während die Einzelspieler‑Kampagne und REDSEC eher verhalten aufgenommen wurden. Doch seit dem Launch ist das Interesse kontinuierlich gesunken – und die zweite Saison konnte diesen Trend nicht stoppen.
Ein Blick auf Steam zeigt das Problem deutlich: Zum Start von Season 2 erreichte das Spiel 92.281 gleichzeitige Spieler. An einem zufälligen Sonntag im Januar, ganz ohne neue Inhalte, waren es 97.959 – also sogar mehr als jetzt. Der leichte Anstieg der letzten 24 Stunden reicht nicht aus, um von einem Comeback zu sprechen. Zum Vergleich: Zum Release im Oktober 2025 erreichte Battlefield 6 noch 747.440 gleichzeitige Spieler.
Auch im direkten Vergleich mit Konkurrenz zeigt sich die Schwäche. ARC Raiders, nur wenige Wochen nach Battlefield 6 erschienen, erreichte zum Launch 481.966 Spieler und kommt in den letzten 24 Stunden immer noch auf 215.978 – also mehr als doppelt so viel wie Battlefield 6.
Auf Twitch sieht es kaum besser aus. Während Battlefield 6 im vergangenen Jahr noch 868.520 gleichzeitige Zuschauer erreichte und zeitweise über 17.000 aktive Streamer hatte, kam Season 2 nur auf einen Sprung von rund 3.000 auf 27.000 Zuschauer. Das reicht gerade einmal für Platz 75 der meistgesehenen Spiele. Selbst mit dem üblichen Wochenend‑Boost dürfte sich daran wenig ändern.
Battlefield 6 bleibt damit in einer schwierigen Lage. Die Entwickler hatten auf einen starken Neustart gehofft – doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Ob Season 3 oder größere strukturelle Änderungen das Ruder noch herumreißen können, bleibt offen
Schwierig, weil das ja nur Steamzahlen sind, bei mir in der Liste ratterte es voller Bf6 Spieler, aber auch das ist natürlich nicht aussagekräftig.
Hast du recht, ist schwierig das so zu sagen. Das Spiel hat ja Cross-Play. Ist zwar immer noch ordentlich, aber der drastische Fall der Zahlen ist schon krass. ARC Raiders hingegen ist fast schon ein Phänomen.
Ja ist ja wie mit Halo Infinite, Steam hat aktuell 609 Spieler, aber es könnten rein theoretisch über 30 Millionen gerade spielen, solange man darüber nix weiss und valide Zahlen zu den Konsolen hat, steht es aus, ob es erfolgreich ist oder nicht, am Ende kann man das nur erahnen, wenn man merkt, das das Spiel kaum support und negative News zu den Updates und Spielersuche kriegt oder kaum Updates.
Finde diese fixierung auf Spielerzahlen sollte auch langsam mal aufhören oder zumindest nachlassen.
Da gibt es dann nur zahlen von manchen launchern…unterschielichste Genres und oder Preismodelle…ganz verschiedene Spieler die pro Runde gebraucht werden. Etc. Etc.
Apex z.b. ist schon soooooooooooooo lange tot oder am sterben und ist im moment dann doch Top5 auf (in dem Falle Steam).
Weiß gar nicht wann das alles immer angefangen hat.
Solche Art von News, lässt eben Raum für Spekulation und enthält viel Diskussionsstoff, das wird nie enden. Apex ist aber auch ein richtig geiles Spiel und das zocken definitiv sehr viele Leute.
Hieß es nicht, dass BF6 der CoD Killer sei weil er alles richtig macht? 🫠😅
Er war für dieses Jahr definitiv der Cod Killer, plus Arc Raiders.
Trotzdem zocken die meisten wieder COD.
Was ich persönlich überhaupt nicht verstehe. Das Schlimme daran ist, wenn Du z.B. auf der PS5 Crossplay deaktivierst, findest Du fast keine Lobby mehr. Nur mit PC Spielern macht es auch keinen Spaß.
Meine Freundesliste besteht fast nur aus Cod Spielern, da zockts fast keiner und wenn dann nur Warzone.
Da ist die Blase wie es zu erwarten war wieder geplatzt.
War eben sogar in einer Warteschlange beim Start (PS5)
Ist auch unter der Woche, bin aufs Wochenende gespannt
Eine neue Map. Damit lockt man niemanden hervor.
Hatte ich mir schon länger gedacht, das Spiel kommt nicht an die alten Battlefields heran, der Hype damals hat EA wohl wieder arrogant werden lassen.
Wie schonmal gesagt, ich hatte ja trotzdem meine 200 Stunden Spaß an dem Spiel aber mein Pass ist eh ausgelaufen und werd ich auch nicht mehr verlängern weil mich sonst kein Online Game zieht und wegen einer Map reaktiviere ich den auch nicht, da muss mehr von Battlefield kommen.
Ist schade weil es in den Grundzügen schon an BF 3 und 4 rankommt, leider komplett verschenktes Potenzial wieder.
Dabei könnte es so einfach sein, eine klassische Kartenrotation mit Operation Metro, Spind und als neuen Impuls die Untergrundbasis einführen, die bald rauskommt und schon hätte man interessante Inhalte zusammen, aber nein, immer nur halbgare Karten, da weiß man nicht ob es Fisch oder Fleisch ist.
Bin gespannt, wie sich das bei den meistgespielten Spielen auf der Xbox bemerkbar macht. Da ist BF6 immer weiter abgerutscht, aber immer noch in den Top 20. Zu Call of Duty fehlt es da sehr weit.
Gestern mal eine Runde gespielt, ja macht schon Spaß die Map aber es ist halt nur eine neue Map 🤷♂️