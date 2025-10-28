Battlefield 6: Season 1 jetzt vorab auf Xbox herunterladen

Ladet euch jetzt das Update für Season 1 von Battlefield 6 herunter, die heute beginnt.

Season 1 von Battlefield 6 startet am heutigen 28. Oktober und wird in drei thematisch gestalteten Phasen veröffentlicht, jede mit neuen Karten, Waffen und Gadgets.

Auf Xbox Series X|S könnt ihr das dazugehörige Update 1.1.1.0 jetzt als Vorabdownload herunterladen.

Der Download wird mit 21,75 GB angegeben. Damit dürften auch Besitzer von langsamen Leitungen ausreichend Zeit haben, das Update herunterzuschaufeln.

Während Update 1.1.1.0 heute um 10:00 Uhr offiziell live geht, beginnt Season 1 erst um 16:00 Uhr mit den neuen Inhalten, inklusive Season Pass.