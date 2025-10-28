Battlefield 6: Season 1 jetzt vorab auf Xbox herunterladen

8 Autor: , in News / Battlefield 6
Übersicht
Image: Electronic Arts

Ladet euch jetzt das Update für Season 1 von Battlefield 6 herunter, die heute beginnt.

Season 1 von Battlefield 6 startet am heutigen 28. Oktober und wird in drei thematisch gestalteten Phasen veröffentlicht, jede mit neuen Karten, Waffen und Gadgets.

Auf Xbox Series X|S könnt ihr das dazugehörige Update 1.1.1.0 jetzt als Vorabdownload herunterladen.

Der Download wird mit 21,75 GB angegeben. Damit dürften auch Besitzer von langsamen Leitungen ausreichend Zeit haben, das Update herunterzuschaufeln.

Während Update 1.1.1.0 heute um 10:00 Uhr offiziell live geht, beginnt Season 1 erst um 16:00 Uhr mit den neuen Inhalten, inklusive Season Pass.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Battlefield 6

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Dreizehn 8060 XP Beginner Level 4 | 28.10.2025 - 08:35 Uhr

    Hab ich gestern schon geladen…cooler move von dice.

    Hab Bock drauf.

    2
  3. Katanameister 231800 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 28.10.2025 - 08:55 Uhr

    Vielleicht kommen im Laufe der Saison noch weitere überarbeitete BF3/4 Karten hinzu.

    0

Hinterlasse eine Antwort