Battlefield 6: Season 1 jetzt vorab auf Xbox herunterladen

Season 1 von Battlefield 6 startet am heutigen 28. Oktober und wird in drei thematisch gestalteten Phasen veröffentlicht, jede mit neuen Karten, Waffen und Gadgets.
Auf Xbox Series X|S könnt ihr das dazugehörige Update 1.1.1.0 jetzt als Vorabdownload herunterladen.
Der Download wird mit 21,75 GB angegeben. Damit dürften auch Besitzer von langsamen Leitungen ausreichend Zeit haben, das Update herunterzuschaufeln.
Während Update 1.1.1.0 heute um 10:00 Uhr offiziell live geht, beginnt Season 1 erst um 16:00 Uhr mit den neuen Inhalten, inklusive Season Pass.
Hab ich gestern schon geladen…cooler move von dice.
Hab Bock drauf.
Danke für die Info👍
Vielleicht kommen im Laufe der Saison noch weitere überarbeitete BF3/4 Karten hinzu.
Strike@Karkand 24/7 und ich bin wieder auf dem Feld
Perlenmarkt, versunkener Drache, Operation Spind und Metro stehen ganz oben auf meiner Liste.
Werde wahrscheinlich erst am Wochenende wieder reingucken können.
Fetter Patch, warte aber noch…
DAnke für die Information 21 GB hui.