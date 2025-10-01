Battlefield 6: Season 1 startet im Oktober mit diesen Inhalten

Season 1 für Battlefield 6 startet noch im Oktober in die erste von drei Phasen mit neuen Karten, Modi und mehr.

Nur wenige Wochen nach dem Launch von Battlefield 6 am 10. Oktober beginnt die erste Season im Shooter.

Battlefield Studios und Electronic Arts starten Season 1 demnach offiziell am 28. Oktober.

Wie die Roadmap unten zeigt, wird die Saison in drei Phasen verteilt neue Inhalte bringen. Jede von ihnen enthält eine neue Karte, Waffen und Ausrüstung sowie einen Spielmodus.

