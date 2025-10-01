Battlefield 6: Season 1 startet im Oktober mit diesen Inhalten

Nur wenige Wochen nach dem Launch von Battlefield 6 am 10. Oktober beginnt die erste Season im Shooter.
Battlefield Studios und Electronic Arts starten Season 1 demnach offiziell am 28. Oktober.
Wie die Roadmap unten zeigt, wird die Saison in drei Phasen verteilt neue Inhalte bringen. Jede von ihnen enthält eine neue Karte, Waffen und Ausrüstung sowie einen Spielmodus.
Sehr schön das sie noch in diesem Jahr 3 Karten reinbringen
Bis Anfang nächsten Jahres sollten genug Inhalte für den Kauf da sein und der Preis wird auch noch besser sein.
Jau, hört sich stark an!
Freue mich drauf!
Bringt noch schön Content evtl. wirds später mal im Sale gekauft