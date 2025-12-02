Battlefield 6: Season 1 Twitch Drops ab heute verfügbar

13 Autor: , in News / Battlefield 6
Übersicht
Image: Electronic Arts

Vier exklusive Inhalte warten auf Spieler von Battlefield 6, die Streams des Shooters verfolgen.

Spieler von Battlefield 6 können für den Shooter neue Drops auf Twitch verdienen.

Vier Inhalte können Teilnehmer freischalten, in dem sie auf Twitch einem Streamer beim Zocken von Battlefield 6 zuschauen:

  • „Bet on Death“ (Fahrzeugaufkleber) – 1 Stunde
  • „Death and Taxes“ (Waffenaufkleber) – 2 Stunden
  • „Ready up“ (Spielerkartenhintergrund) – 3 Stunden
  • „Gallow“ (Waffenpaket) – 4 Stunden

Bereits heute könnt ihr den Twitch-Streamern cpt_catyyt, ncchfps, ottr und yourbigbrothersteve zuschauen, um Fortschritt zu erlangen. Am Donnerstag zählen dann alle Streams.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Battlefield 6

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort