Battlefield 6: Season 1 Twitch Drops ab heute verfügbar

Spieler von Battlefield 6 können für den Shooter neue Drops auf Twitch verdienen.
Vier Inhalte können Teilnehmer freischalten, in dem sie auf Twitch einem Streamer beim Zocken von Battlefield 6 zuschauen:
- „Bet on Death“ (Fahrzeugaufkleber) – 1 Stunde
- „Death and Taxes“ (Waffenaufkleber) – 2 Stunden
- „Ready up“ (Spielerkartenhintergrund) – 3 Stunden
- „Gallow“ (Waffenpaket) – 4 Stunden
Bereits heute könnt ihr den Twitch-Streamern cpt_catyyt, ncchfps, ottr und yourbigbrothersteve zuschauen, um Fortschritt zu erlangen. Am Donnerstag zählen dann alle Streams.
4 Stunden…mh, mal sehen.
Bei Twitch bin ich raus. Finde ich ganz schlimm irgendwie.