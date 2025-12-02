Battlefield 6: Season 1 Twitch Drops ab heute verfügbar

Vier exklusive Inhalte warten auf Spieler von Battlefield 6, die Streams des Shooters verfolgen.

Spieler von Battlefield 6 können für den Shooter neue Drops auf Twitch verdienen.

Vier Inhalte können Teilnehmer freischalten, in dem sie auf Twitch einem Streamer beim Zocken von Battlefield 6 zuschauen:

„Bet on Death“ (Fahrzeugaufkleber) – 1 Stunde

„Death and Taxes“ (Waffenaufkleber) – 2 Stunden

„Ready up“ (Spielerkartenhintergrund) – 3 Stunden

„Gallow“ (Waffenpaket) – 4 Stunden

Bereits heute könnt ihr den Twitch-Streamern cpt_catyyt, ncchfps, ottr und yourbigbrothersteve zuschauen, um Fortschritt zu erlangen. Am Donnerstag zählen dann alle Streams.