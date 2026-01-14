Battlefield 6: Season 2 auf Februar verschoben

Electronic Arts und die Battlefield Studios verlängern die erste Season von Battlefield 6 und Battlefield REDSEC und erweitern sie um frische Inhalte, zusätzliche Herausforderungen und einen neuen Bonuspfad.
Die laufende Season bleibt bis zum Start von Season 2 am 17. Februar aktiv, während das entsprechende Update zur Verlängerung am 20. Januar veröffentlicht wird. Der angepasste Zeitplan soll den Teams mehr Raum geben, um die kommende Season anhand des Community‑Feedbacks weiter zu verbessern.
Ab dem 27. Januar rückt der Frostfeuer‑Bonuspfad in den Mittelpunkt. Er ergänzt die bestehende Progression um neue kostenlose und Premium‑Belohnungen, darunter eine zusätzliche Waffenkonfiguration, ein Soldaten‑Skin und mehrere XP‑Boosts.
Wer den Season‑1‑Battle‑Pass besitzt, schaltet darüber hinaus exklusive Premium‑Objekte frei, die den eigenen Loadout weiter ausbauen.
Der Frostfeuer‑Bonuspfad bietet auch ohne Battle Pass mehrere kostenlose Belohnungen. Dazu zählen ein Hardware‑XP‑Boost, ein Fahrzeug‑Skin sowie neue Anpassungsoptionen für Spielerkarten.
Besitzer des Battle Pass erhalten zusätzlich eine weitere Waffenkonfiguration, einen Karriere‑XP‑Boost und zusätzliche kosmetische Gegenstände, die sich direkt in die laufende Progression einfügen.
Der neue Bonuspfad läuft parallel zum Season‑1‑Battle‑Pass und erfordert keine Aufteilung des Fortschritts zwischen bestehenden Pfaden wie Unautorisierte Operationen oder Soldaten des Glücks.
Jede Stufe verlangt 10 Bonuspfad‑Punkte, insgesamt werden 110 Punkte benötigt, um alle Inhalte freizuschalten. Im Gegensatz zu früheren Bonuspfaden stammen sämtliche Punkte ausschließlich aus wöchentlichen Herausforderungen, da es keine zusätzlichen Bonus‑Challenges gibt.
Hmm. Ist mir eigentlich wurscht. Ich spiel einfach
geht mir genau so
Wäre besser gewesen Remaster Karten hinzuzufügen, damit könnte man den Spielerwegfall kompensieren.
Strike@Karkand bringen und den ganzen firlefranz weg lassen.
Also ich habe das letzte Mal gespielt Ende November und hatte auch echt viel Spaß. Aber in den 6 Wochen muss ja irgendwie echt viel passiert sein wenn man so die Zahlen sieht die eingebrochen sind
Zu viele andere Spiele, die noch gespielt werden wollen und über die Feiertage musste es jetzt nicht unbedingt Battlefield sein. Traditionell lieber gemütlich nen SP.
Kann natürlich nur für mich sprechen
Aber die Zahlen sind ja halt echt rapide in den Keller gegangen im Gegensatz zum Anfang.
Ok ich muss auch sagen das ich gebrlel seit 1-2 Monaten keinen Bock auf Shooter habe, aber wie gesagt die Kritiken sind ja echt heftig bei Battlefield
Jetzt wollen die einen neuen Bonuspfad machen und sind mir den alten noch schuldig!
Beim letzten konnte ich nur die 3 Punkte von der Wöchentlichen Belohnung machen. Mein Kollege hat es auch nicht bekommen.
Jetzt gerade fehlt mir ehrlich gesagt der Anreiz weiter zu zocken.
Der Netcode ist immer noch nicht da wo er sein sollte, die Waffen sind immer noch nicht richtig ausbalanciert und die Maps … naja, auf dauer echt öde!
Bin jetzt vom Level irgendwas in den 250iger (ohne XP Lobbys) und bin tatsächlich schon gelangweilt!
Die wollen bei der nächsten Season den Littlebird rein bringen, dabei sollten sie mir erstmal die alte Steuerung zurück bringen. Fahrzeuge machen mir sogar kein Spaß in BF6!
Wollte es mir unbedingt zulegen noch. Ich habe es bisher gar nicht gezockt
No so lange 🙁
Bringt Strike@Karkand sonst hab ich kein Bock.