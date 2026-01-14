Battlefield 6: Season 2 auf Februar verschoben

Battlefield Studios verlängert die aktuelle Season von Battlefield 6 und wird Season 2 erst Mitte Februar veröffentlichen.

Electronic Arts und die Battlefield Studios verlängern die erste Season von Battlefield 6 und Battlefield REDSEC und erweitern sie um frische Inhalte, zusätzliche Herausforderungen und einen neuen Bonuspfad.

Die laufende Season bleibt bis zum Start von Season 2 am 17. Februar aktiv, während das entsprechende Update zur Verlängerung am 20. Januar veröffentlicht wird. Der angepasste Zeitplan soll den Teams mehr Raum geben, um die kommende Season anhand des Community‑Feedbacks weiter zu verbessern.

Ab dem 27. Januar rückt der Frostfeuer‑Bonuspfad in den Mittelpunkt. Er ergänzt die bestehende Progression um neue kostenlose und Premium‑Belohnungen, darunter eine zusätzliche Waffenkonfiguration, ein Soldaten‑Skin und mehrere XP‑Boosts.

Wer den Season‑1‑Battle‑Pass besitzt, schaltet darüber hinaus exklusive Premium‑Objekte frei, die den eigenen Loadout weiter ausbauen.

Der Frostfeuer‑Bonuspfad bietet auch ohne Battle Pass mehrere kostenlose Belohnungen. Dazu zählen ein Hardware‑XP‑Boost, ein Fahrzeug‑Skin sowie neue Anpassungsoptionen für Spielerkarten.

Besitzer des Battle Pass erhalten zusätzlich eine weitere Waffenkonfiguration, einen Karriere‑XP‑Boost und zusätzliche kosmetische Gegenstände, die sich direkt in die laufende Progression einfügen.

Der neue Bonuspfad läuft parallel zum Season‑1‑Battle‑Pass und erfordert keine Aufteilung des Fortschritts zwischen bestehenden Pfaden wie Unautorisierte Operationen oder Soldaten des Glücks.

Jede Stufe verlangt 10 Bonuspfad‑Punkte, insgesamt werden 110 Punkte benötigt, um alle Inhalte freizuschalten. Im Gegensatz zu früheren Bonuspfaden stammen sämtliche Punkte ausschließlich aus wöchentlichen Herausforderungen, da es keine zusätzlichen Bonus‑Challenges gibt.