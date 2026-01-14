Battlefield 6: Season 2 bringt tödliches Giftgas und giftige Fans zum Vorschein

Das folgende Teaser‑Video zu Battlefield 6 Season 2 bestätigt eine neue Gefahr auf dem Schlachtfeld: Grünes Gas, das stark an die Gasmechaniken aus Battlefield 1 erinnert.

Alles deutet darauf hin, dass Gasmasken‑Systeme, eine eingeschränkte Sicht und taktische Zonen‑Kontrolle eine zentrale Rolle in Season 2 von Battlefield 6 spielen werden.

Die Season erscheint später als geplant, da DICE Season 1 aufgrund von Community‑Feedback um vier Wochen verlängert hat, um zusätzliche Inhalte und Events unterzubringen.

Während viele Spieler die atmosphärische Eskalation feiern und das mögliche Giftgas‑Setting als frischen Impuls begrüßen, sorgt die verlängerte Wartezeit für deutliche Frustration. Besonders der Rückgang der Spielerzahlen macht die Verzögerung für manche schwer nachvollziehbar.

Season 2 verspricht dennoch eine deutliche Intensivierung des Schlachtfelds – und heizt die Diskussionen in der Community weiter an.

„Escalating the fight with new threats on the battlefield. Season 2 begins February 17.“