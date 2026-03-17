Battlefield 6: Season 2 Einbruch der Nacht startet heute

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Image: Electronic Arts

Season 2 Einbruch der Nacht startet heute in Battlefield 6 und Battlefield REDSEC.

Heute erhalten Battlefield 6 und Battlefield REDSEC mit Einbruch der Nacht ihr neuestes Update für Season 2, welches die neue Karte Hagental-Basis, einen neuen zeitlich begrenzten Modus, neue Waffen und ein Dirt Bike als Fahrzeug mit sich bringt.

Die Dunkelheit bricht über Battlefield herein und bringt neue Spielweisen mit sich. Dazu gehört eine spezielle, überarbeitete Version der Karte Hagental-Basis, die durch verdunkelte Korridore umgestaltet wurde und hervorragende Möglichkeiten bietet, Gegner zu umgehen und zu überlisten, indem man die Dunkelheit als Waffe einsetzt.

Spieler können in ihren Loadouts auf Nachtsichtbrillen zurückgreifen, um die Chancen auszugleichen. Einbruch der Nacht kommt auch zu REDSEC mit einer eigenen Gauntlet-Playlist. Mehr über die einbrechende Dunkelheit und ihre Eigenheiten im Gameplay gibt es hier.

Zu den neuen Waffen gehören die Maschinenpistole CZ3A1 und die Nebenwaffe VZ. 61.

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6 Kommentare Added

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  5. Phonic 292225 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.03.2026 - 20:51 Uhr

    Da werd ich mal wieder reinschauen, könnten leicht Spind vibes haben

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  6. Badkiller8 3510 XP Beginner Level 2 | 17.03.2026 - 20:59 Uhr

    Ist da die Solo Kampagne auch dabei? Bin nicht so der MP Spieler, aber die Popcorn Action Kampagne würde ich schon spielen.

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