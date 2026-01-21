Battlefield 6: Season 2 Leak: Neue Map, Fahrzeuge & Waffen enthüllt

Ein geleaktes Season‑2 Cinematic zu Battlefield 6 verrät eine neue Map, kommende Fahrzeuge und drei frische Waffen – inklusive MSBS Grot, VHS‑2 und MG5.

Ein neues Leak sorgt in der Battlefield‑Community für Aufsehen: Das angebliche Season‑2 Cinematic von Battlefield 6 ist aufgetaucht und liefert erste Hinweise auf kommende Inhalte.

Auch wenn EA und DICE das Material nicht kommentiert haben, decken sich die Informationen mit früheren Datamining‑Funden.

Neue Map: Hagental Airbase

Laut Leak wird Hagental Airbase die erste neue Map der Season. Die zweite Karte soll später im Verlauf der Season erscheinen, wurde aber noch nicht gezeigt.

Neue Fahrzeuge

Season 2 bringt offenbar zusätzliche Mobilität aufs Schlachtfeld:

Kleiner Helikopter

Motorräder

Beides dürfte das Tempo der Matches deutlich erhöhen und neue taktische Optionen eröffnen.

Drei neue Waffen im Code entdeckt

Dataminer haben außerdem drei neue Waffen im Spielcode gefunden:

GRT‑CPS – MSBS Grot

– MSBS Grot VCR‑2 – VHS‑2

– VHS‑2 M121 A2 – MG5

Damit könnte Season 2 eines der umfangreicheren Waffenupdates seit Launch werden.

Mit dem Leak steigt die Spannung auf die offizielle Enthüllung. Sollte sich das Material als echt herausstellen, steht Battlefield‑Fans eine actionreiche Season bevor.