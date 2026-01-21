Battlefield 6: Season 2 Leak: Neue Map, Fahrzeuge & Waffen enthüllt

Ein neues Leak sorgt in der Battlefield‑Community für Aufsehen: Das angebliche Season‑2 Cinematic von Battlefield 6 ist aufgetaucht und liefert erste Hinweise auf kommende Inhalte.
Auch wenn EA und DICE das Material nicht kommentiert haben, decken sich die Informationen mit früheren Datamining‑Funden.
Neue Map: Hagental Airbase
Laut Leak wird Hagental Airbase die erste neue Map der Season. Die zweite Karte soll später im Verlauf der Season erscheinen, wurde aber noch nicht gezeigt.
Neue Fahrzeuge
Season 2 bringt offenbar zusätzliche Mobilität aufs Schlachtfeld:
- Kleiner Helikopter
- Motorräder
Beides dürfte das Tempo der Matches deutlich erhöhen und neue taktische Optionen eröffnen.
Drei neue Waffen im Code entdeckt
Dataminer haben außerdem drei neue Waffen im Spielcode gefunden:
- GRT‑CPS – MSBS Grot
- VCR‑2 – VHS‑2
- M121 A2 – MG5
Damit könnte Season 2 eines der umfangreicheren Waffenupdates seit Launch werden.
Mit dem Leak steigt die Spannung auf die offizielle Enthüllung. Sollte sich das Material als echt herausstellen, steht Battlefield‑Fans eine actionreiche Season bevor.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh, das sieht im Trailer schonmal sehr gut aus. Kann losgehen 🙂
Oh geil das wird ein Fest sieht schon mal viel versprechend aus,bester Multiplayer seit letzten Jahr für mich love Bf6 😍
Ja Ja Season 2 mit Giftgas und ne Deutschlandkarte 😁😁😁
😆🫢 schon hart
Glaube die 2 Karten werden die Leute auch nicht ruhig stellen. Entweder müssen mehr Karten kommen und im näheren Abstand
Sehe es auch als zu wenig an, eine Remastered Karte wäre doch wenigstens drin gewesen.
Golmud Railway kommt noch, Zeitpunkt allerdings unbekannt
Wäre nicht meine erste Wahl, ist aber eine solide Karte.
Sieht vielversprechend aus 🔝🔝🔝
Sieht gut aus, aber mehr Karten dürften es schon sein.
Ich werde auch mal wieder reinschauen wird morgen Mal wieder installiert.
Warte ja immer noch auf Metro. 😉
Eine map ist schon hart…..