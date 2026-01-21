Battlefield 6: Season 2 Leak: Neue Map, Fahrzeuge & Waffen enthüllt

13 Autor: , in News / Battlefield 6
Übersicht
Image: Electronic Arts

Ein geleaktes Season‑2 Cinematic zu Battlefield 6 verrät eine neue Map, kommende Fahrzeuge und drei frische Waffen – inklusive MSBS Grot, VHS‑2 und MG5.

Ein neues Leak sorgt in der Battlefield‑Community für Aufsehen: Das angebliche Season‑2 Cinematic von Battlefield 6 ist aufgetaucht und liefert erste Hinweise auf kommende Inhalte.

Auch wenn EA und DICE das Material nicht kommentiert haben, decken sich die Informationen mit früheren Datamining‑Funden.

Neue Map: Hagental Airbase

Laut Leak wird Hagental Airbase die erste neue Map der Season. Die zweite Karte soll später im Verlauf der Season erscheinen, wurde aber noch nicht gezeigt.

Neue Fahrzeuge

Season 2 bringt offenbar zusätzliche Mobilität aufs Schlachtfeld:

  • Kleiner Helikopter
  • Motorräder

Beides dürfte das Tempo der Matches deutlich erhöhen und neue taktische Optionen eröffnen.

Drei neue Waffen im Code entdeckt

Dataminer haben außerdem drei neue Waffen im Spielcode gefunden:

  • GRT‑CPS – MSBS Grot
  • VCR‑2 – VHS‑2
  • M121 A2 – MG5

Damit könnte Season 2 eines der umfangreicheren Waffenupdates seit Launch werden.

Mit dem Leak steigt die Spannung auf die offizielle Enthüllung. Sollte sich das Material als echt herausstellen, steht Battlefield‑Fans eine actionreiche Season bevor.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Battlefield 6

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. bk493 37050 XP Bobby Car Raser | 21.01.2026 - 17:39 Uhr

    Oh, das sieht im Trailer schonmal sehr gut aus. Kann losgehen 🙂

    0
  2. CrossSkull 10320 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 21.01.2026 - 17:46 Uhr

    Oh geil das wird ein Fest sieht schon mal viel versprechend aus,bester Multiplayer seit letzten Jahr für mich love Bf6 😍

    0
  3. Hey Iceman 860125 XP Xboxdynasty All Star Platin | 21.01.2026 - 17:48 Uhr

    Ja Ja Season 2 mit Giftgas und ne Deutschlandkarte 😁😁😁

    1
  4. HakunaTraumata 114560 XP Scorpio King Rang 2 | 21.01.2026 - 17:52 Uhr

    Glaube die 2 Karten werden die Leute auch nicht ruhig stellen. Entweder müssen mehr Karten kommen und im näheren Abstand

    0
  5. Katanameister 302440 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.01.2026 - 18:03 Uhr

    Sehe es auch als zu wenig an, eine Remastered Karte wäre doch wenigstens drin gewesen.

    1
  8. Ralle89 69480 XP Romper Domper Stomper | 21.01.2026 - 18:32 Uhr

    Ich werde auch mal wieder reinschauen wird morgen Mal wieder installiert.

    0

Hinterlasse eine Antwort