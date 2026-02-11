Battlefield 6: Season 2 mit neuen Karten, Modi und umfassenden Gameplay‑Updates

Season 2 für Battlefield 5 erweitert das Spiel mit frischen Inhalten, tiefgreifenden Verbesserungen und ebent den Weg mit ersten Tests für zukünftige Features.

Season 2 von Battlefield 6 steht kurz vor dem Start und bringt eine Reihe neuer Inhalte sowie weitreichende Verbesserungen ins Spiel.

Mit dem ersten Update der Season erscheint die Karte Contaminated, die auf fokussierte Gefechte mit klaren Lanes und mehreren Flankenwegen ausgelegt ist. Parallel dazu startet ein zeitlich begrenzter Modus, der die Erzählung rund um den Konflikt mit Pax Armata erweitert und ein neues taktisches Element einführt.

Später in der Season folgen eine weitere intensive Karte und ein zusätzlicher Modus, der Kämpfe in einer dunklen, unterirdischen Basis in den Mittelpunkt stellt.

Season 2 überarbeitet zudem zentrale Fortschrittssysteme. Herausforderungen wurden breiter gefasst, Assists zählen nun für tägliche Aufgaben, und der Battle‑Pass‑Fortschritt wurde beschleunigt.

REDSEC profitiert von erhöhten XP‑Raten in Battle Royale und Gauntlet, während neue Booster in früheren Karrierestufen für ein ausgewogeneres Gefühl zwischen den verschiedenen Spielmodi sorgen.

Weiterhin wurde das Waffenhandling überarbeitet: Rückstoßkompensation ist nun konsistenter, automatische Waffen wurden klarer definiert und das Movement wirkt durch überarbeitete Beschleunigungskurven und flüssigere Übergänge vorhersehbarer.

Verbesserungen im Audio sorgen zusätzlich für klarere Hinweise in intensiven Gefechten.

Parallel zur Season arbeitet das Team an langfristigen Gameplay‑Verbesserungen wie Trefferregistrierung, Netcode, Sichtbarkeit und dem Ping‑System.

Viele dieser Anpassungen werden zunächst in Battlefield Labs getestet. Dort wurde bereits die neue Karte Contaminated erprobt, und weitere Tests – darunter TTK‑Tuning und eine Neuinterpretation der Karte Golmud‑Bahn – sind in Arbeit. Erste Rückmeldungen zur neuen Version von Golmud‑Bahn fallen positiv aus, besonders hinsichtlich Spielfluss und zusätzlicher Deckung.

Auch REDSEC erhält gezielte Anpassungen. Spieler lassen beim Tod künftig mindestens zwei Rüstungsplatten fallen, und die allgemeine Verfügbarkeit wird erhöht. Fahrzeug‑Keycards werden durch einen neuen Cooldown reguliert, um den Zugang zu Panzern sinnvoller zu gestalten.

Weitere Details zu Season‑Inhalten und eine vollständige Roadmap folgen im Laufe der Woche, bevor die vollständigen Update Notes veröffentlicht werden.

Schaut euch den neuen Cinematic-Trailer zu Season 2 an und freut euch am 12. Februar auf die Premiere des Gameplay-Trailers.