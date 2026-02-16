Battlefield 6: Season 2 steht als Vorab-Download bereit

Für Battlefield‑Fans beginnt die Woche mit einer neuen Season. Season 2 von Battlefield 6 startet offiziell am Dienstag (13:00 Uhr), doch auf Xbox Series X|S steht das Update bereits jetzt zum Vorab‑Download bereit.
Mit 17,9 GB fällt der Patch umfangreich aus und deutet auf eine Reihe neuer Inhalte hin, die das Spiel in den kommenden Wochen prägen sollen.
Im Mittelpunkt der neuen Season stehen zwei zusätzliche Karten, die das Schlachtfeld erweitern und frische taktische Möglichkeiten eröffnen. Dazu kehrt der beliebte AH-6 Little Bird zurück, ein wendiger Helikopter, der seit Jahren zu den ikonischsten Fahrzeugen der Reihe gehört.
Ergänzt wird das Update durch mehrere neue Waffen (u.a. M121 A2 und GRT-CPS) sowie limitierte Spielmodi, die für zusätzliche Abwechslung sorgen sollen.
Schaut euch hier die Patch Notes an, um mehr Einzelheiten über Korrekturen, Anpassungen und Neuerungen zu erhalten.
Ist schon runter☺️
Der Heli sieht auch geil aus.
So wirklich will bei mir kein Hype entstehen, fühlt sich nicht mehr so gut an wie in früheren Teilen, nur die Untergrundbasis interessiert mich hier und die kommt erst im März.
Absolut dito, würde mir das Game extra wegen dieser Map im Sale kaufen.
Mit dem Rest komm ich nicht klar
Drücken wir die 👍
1-2 Monate bei mir her mit BF6. werde morgen reinschauen
Ich freue mich schon es nicht zu spielen
Haha 😆, bester Kommentar ✌️
Wann gehts nochmal los?
Morgen um 13 Uhr geht Season 2 los.
Ach so bald, Dankeschön
Haut mich irgendwie nicht vom Hocker.
In einer Woche ist der Content weggelutscht, dann geht das Gejaule weiter.😂
Ganz ehrlich? Dafür dass die die Season um 1 Monat verschoben haben, ist der Content ein totaler Witz….1 neue Map? wtf….3 lumpige neue Waffen….wenn man da mal im Vergleich COD anschaut was da alles kommt, obwohl ich kein COD mag.
Finde ich auch, CoD hat bisher echt viele Inhalte bekommen.
COD haut echt viel rein, muss auch sonst hats keine guten Maps dabei