Battlefield 6: Season 2 steht als Vorab-Download bereit

14 Autor: , in News / Battlefield 6
Übersicht
Image: Electronic Arts

Ladet euch das Season 2-Update für Battlefield 6 schon heute für eure Xbox Series X|S herunter und stürzt euch am Dienstag direkt in die neuen Inhalte.

Für Battlefield‑Fans beginnt die Woche mit einer neuen Season. Season 2 von Battlefield 6 startet offiziell am Dienstag (13:00 Uhr), doch auf Xbox Series X|S steht das Update bereits jetzt zum Vorab‑Download bereit.

Mit 17,9 GB fällt der Patch umfangreich aus und deutet auf eine Reihe neuer Inhalte hin, die das Spiel in den kommenden Wochen prägen sollen.

Im Mittelpunkt der neuen Season stehen zwei zusätzliche Karten, die das Schlachtfeld erweitern und frische taktische Möglichkeiten eröffnen. Dazu kehrt der beliebte AH-6 Little Bird zurück, ein wendiger Helikopter, der seit Jahren zu den ikonischsten Fahrzeugen der Reihe gehört.

Ergänzt wird das Update durch mehrere neue Waffen (u.a. M121 A2 und GRT-CPS) sowie limitierte Spielmodi, die für zusätzliche Abwechslung sorgen sollen.

Schaut euch hier die Patch Notes an, um mehr Einzelheiten über Korrekturen, Anpassungen und Neuerungen zu erhalten.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Battlefield 6

14 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Katanameister 328520 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 16.02.2026 - 17:36 Uhr

    So wirklich will bei mir kein Hype entstehen, fühlt sich nicht mehr so gut an wie in früheren Teilen, nur die Untergrundbasis interessiert mich hier und die kommt erst im März.

    0
    • Economic 94605 XP Posting Machine Level 2 | 16.02.2026 - 19:13 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Absolut dito, würde mir das Game extra wegen dieser Map im Sale kaufen.
      Mit dem Rest komm ich nicht klar
      Drücken wir die 👍

      1
  8. Master-Race 1700 XP Beginner Level 1 | 16.02.2026 - 18:40 Uhr

    Ganz ehrlich? Dafür dass die die Season um 1 Monat verschoben haben, ist der Content ein totaler Witz….1 neue Map? wtf….3 lumpige neue Waffen….wenn man da mal im Vergleich COD anschaut was da alles kommt, obwohl ich kein COD mag.

    2

Hinterlasse eine Antwort