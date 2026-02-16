Battlefield 6: Season 2 steht als Vorab-Download bereit

Ladet euch das Season 2-Update für Battlefield 6 schon heute für eure Xbox Series X|S herunter und stürzt euch am Dienstag direkt in die neuen Inhalte.

Für Battlefield‑Fans beginnt die Woche mit einer neuen Season. Season 2 von Battlefield 6 startet offiziell am Dienstag (13:00 Uhr), doch auf Xbox Series X|S steht das Update bereits jetzt zum Vorab‑Download bereit.

Mit 17,9 GB fällt der Patch umfangreich aus und deutet auf eine Reihe neuer Inhalte hin, die das Spiel in den kommenden Wochen prägen sollen.

Im Mittelpunkt der neuen Season stehen zwei zusätzliche Karten, die das Schlachtfeld erweitern und frische taktische Möglichkeiten eröffnen. Dazu kehrt der beliebte AH-6 Little Bird zurück, ein wendiger Helikopter, der seit Jahren zu den ikonischsten Fahrzeugen der Reihe gehört.

Ergänzt wird das Update durch mehrere neue Waffen (u.a. M121 A2 und GRT-CPS) sowie limitierte Spielmodi, die für zusätzliche Abwechslung sorgen sollen.

Schaut euch hier die Patch Notes an, um mehr Einzelheiten über Korrekturen, Anpassungen und Neuerungen zu erhalten.