Battlefield 6: Season 3 bringt Basar von Kairo und Vernichtung am 9. Juni

Mit dem nächsten Season-3-Update erweitert Battlefield 6 sein Angebot um eine überarbeitete Fan-Lieblingskarte und die Rückkehr eines bekannten Spielmodus. Electronic Arts und Battlefield Studios haben dazu einen neuen Gameplay-Trailer für das Update „Druckwelle“ veröffentlicht.

Die Aktualisierung erscheint am 9. Juni 2026 und führt mit Basar von Kairo eine Neuinterpretation des aus Battlefield 3 bekannten Großen Basars ein.

Die Karte setzt auf intensive Nahkämpfe in den engen Straßen Kairos, während NATO- und PAX-Truppen um die Kontrolle des Gebiets kämpfen.

Ebenfalls zurückkehrt der aus Battlefield 4 bekannte Modus Vernichtung. Dabei müssen Teams neutrale Bomben sichern, die Träger eskortieren und gegnerische M-COM-Stationen zerstören. Der Modus zählt bis heute zu den beliebtesten Battlefield-Spielvarianten und feiert nun sein Comeback in Battlefield 6.

Zusätzlich erweitert das Update das Waffen- und Gadget-Arsenal. Spieler können über den neuen Bonuspfad „Explosive Charge“ kostenlose Belohnungen freischalten, darunter die Maschinenpistole PP-19 sowie den Tragbaren Störsender für die Aufklärer-Klasse.

Mit Basar von Kairo, der Rückkehr von Vernichtung und neuen Freischaltungen setzt Battlefield 6 den Ausbau von Season 3 fort und liefert Fans bereits die zweite große Inhaltsaktualisierung der laufenden Saison.