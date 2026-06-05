Battlefield 6: Season 3 bringt Basar von Kairo und Vernichtung am 9. Juni

Mit dem nächsten Season-3-Update erweitert Battlefield 6 sein Angebot um eine überarbeitete Fan-Lieblingskarte und die Rückkehr eines bekannten Spielmodus. Electronic Arts und Battlefield Studios haben dazu einen neuen Gameplay-Trailer für das Update „Druckwelle“ veröffentlicht.
Die Aktualisierung erscheint am 9. Juni 2026 und führt mit Basar von Kairo eine Neuinterpretation des aus Battlefield 3 bekannten Großen Basars ein.
Die Karte setzt auf intensive Nahkämpfe in den engen Straßen Kairos, während NATO- und PAX-Truppen um die Kontrolle des Gebiets kämpfen.
Ebenfalls zurückkehrt der aus Battlefield 4 bekannte Modus Vernichtung. Dabei müssen Teams neutrale Bomben sichern, die Träger eskortieren und gegnerische M-COM-Stationen zerstören. Der Modus zählt bis heute zu den beliebtesten Battlefield-Spielvarianten und feiert nun sein Comeback in Battlefield 6.
Zusätzlich erweitert das Update das Waffen- und Gadget-Arsenal. Spieler können über den neuen Bonuspfad „Explosive Charge“ kostenlose Belohnungen freischalten, darunter die Maschinenpistole PP-19 sowie den Tragbaren Störsender für die Aufklärer-Klasse.
Mit Basar von Kairo, der Rückkehr von Vernichtung und neuen Freischaltungen setzt Battlefield 6 den Ausbau von Season 3 fort und liefert Fans bereits die zweite große Inhaltsaktualisierung der laufenden Saison.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist die meiner Meinung nach interessanteste Karte bisher, das Spiel benötigt unbedingt mehr in der Art.
Auf die Kairo map hätte ich schon Bock
Cairo Bazaar ist meine letzte Hoffnung das Game noch zocken zu können.
Im Gameplay Video schaut es endlich nach schönem Gunfight aus der Bazaar Mall entlang.
Ein Testweekend mit der Map wäre gut.