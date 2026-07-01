Battlefield 6: Season 3 erweitert REDSEC um Drecksarbeit-Event und Battle Royale Casual

Mit Battlefield 6 erhält Season 3 ein umfangreiches Update, das sowohl den Multiplayer als auch Battlefield REDSEC erweitert. Neu hinzu kommen das Drecksarbeit-Event, Taktische Vernichtung sowie Battle Royale (Casual).

Im Drecksarbeit-Event sammeln Spieler Verträge, die besiegte Gegner fallen lassen. Diese lösen während der laufenden Partie verschiedene Ziele aus – darunter Eliminierungen, das Plündern von Truhen, das Erobern von Kontrollpunkten oder das reine Überleben. Das Event ist sowohl in REDSEC als auch im klassischen Multiplayer verfügbar.

Mit Taktische Vernichtung führt Battlefield 6 außerdem eine kompaktere Version des Vernichtungs-Modus ein. Der neue 8-gegen-8-Modus legt den Fokus auf koordiniertes Squad-Gameplay und kompetitive Matches. Er ist ab dem 30. Juni im Verifizierten Portal spielbar.

Ebenfalls neu ist Battle Royale (Casual) für REDSEC. Die Variante integriert Bots, um Einsteigern den Einstieg zu erleichtern, neue Klassen und Ausrüstungen auszuprobieren oder sich vor intensiveren Partien aufzuwärmen. Trotz der KI-Gegner bleibt der Schwerpunkt auf Begegnungen mit anderen Spielern bestehen.

Battlefield 6 und Battlefield REDSEC sind für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.