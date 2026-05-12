Battlefield 6: Season 3 mit zwei neuen Karten eröffnet

Electronic Arts und Battlefield Studios veröffentlichen Season 3 für Battlefield 6 und REDSEC. Die neue Season integriert zwei der bekanntesten Karten von Battlefield in überarbeiteter Form: Golmud-Bahn und Basar von Kairo. Gleichzeitig wird das Debüt des Ranglistenspiels in Battle Royale – Quads gefeiert.

Season 3 beginnt mit Phase 1: Warlords: Übermacht, die ab sofort verfügbar ist und Golmud-Bahn einführt – die bislang größte Karte in Battlefield 6. Die Neuinterpretation von Golmud-Bahn aus Battlefield 4 erweitert das Schlachtfeld um zusätzliche Höhenunterschiede, neue Strukturen zum Umflanken, erweiterten Luftraum, sowie eine vollständig funktionsfähige Bahnstrecke mit fahrendem Zug.

Mit Phase 1 startet zudem das Ranglistenspiel. Das neue kompetitive Kampfsystem wird zunächst in Battle Royale – Quads in REDSEC eingeführt. Ranglisten-Seasons umfassen ein gestuftes Rangsystem von Rookie bis Master sowie ein exklusives Emblem für die globalen Top 250. Punkte werden über bestätigte Kills, Assists und die endgültige Platzierung vergeben. Belohnungen wie Spielerkarten und Titel markieren den Fortschritt innerhalb der kompetitiven Szene.

Am 9. Juni folgt Phase 2: Druckwelle mit einer weiteren klassischen Karte, neu interpretiert für Battlefield 6: Basar von Kairo, ein Remake des Großen Basars von Battlefield 3, verlegt nach Kairo. Parallel dazu kehrt Vernichtung als neuer Modus zurück. Der klassische 32-gegen-32-Modus aus Battlefield 4 erscheint in einer strategischeren, stärker umkämpften Form. Zusätzlich wird in Phase 3 die LTM-Variante Taktische Vernichtung, eine 8-gegen-8-Erfahrung, eingeführt.

Season 3 endet am 30. Juni mit Phase 3: High-Value Target. Diese Phase umfasst Battle Royale (Casual) sowie das erste Sammelevent. In diesem Event eliminieren Spieler:innen Feinde, sammeln Aufträge und führen sie aus, um exklusive Belohnungen freizuschalten, darunter kosmetische Objekte und eine neue Nahkampfwaffe.

Battlefield 6 und REDSEC sind auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (Steam, EA app, Epic Games Store) verfügbar.

Den offiziellen Gameplay-Trailer zur Season 3 gibt es hier: