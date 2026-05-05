Battlefield 6: Season 3 Trailer veröffentlicht

Battlefield Studios präsentiert den offiziellen Trailer zur kommenden Season 3 von Battlefield 6 und REDSEC.
Das Video zeigt erstmals umfangreiche Eindrücke der neuen Inhalte, darunter die bislang größte Karte der Reihe, Golmud-Bahn, sowie zusätzliche Waffen, Fahrzeuge und weitere Gameplay-Elemente.
Die erste Phase von Battlefield 6 und REDSEC Season 3 startet am 12. Mai. Beide Titel sind auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (Steam, EA app, Epic Games Store) verfügbar.
Den offiziellen Trailer zur Season 3 gibt es hier:
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Vielleicht ein paar Runden aber der Battlepass ist für mich Dank Redsec gestorben
Netter Trailer, jetzt fehlen nur noch mehr starke Karten.
Trailer wie immer gut, aber weiterhin keine Lust zur Zeit auf Shooter
Bin auch schon länger nicht mehr in BF unterwegs.
Der Hype war da, aber dann kam nichts
War am Anfang ganz nett konnte mich aber nicht wirklich halten. Ich bin für online PvP Shooter irgendwie zu alt geworden oder zu bequem. Bei black ops 6 hab ich am Ende 200 oder 300 Std im Zombie mode gehabt und 20 im Multiplayer. Ich komm da einfach nicht mehr rein. Und wenn ich Mal Bock auf Multiplayer hab dann zock ich lieber bf4 oder die alten CoD’s (waw, bo1, MW)