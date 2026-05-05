Battlefield 6: Season 3 Trailer veröffentlicht

Battlefield Studios präsentiert den offiziellen Trailer zur kommenden Season 3 von Battlefield 6 und REDSEC.

Das Video zeigt erstmals umfangreiche Eindrücke der neuen Inhalte, darunter die bislang größte Karte der Reihe, Golmud-Bahn, sowie zusätzliche Waffen, Fahrzeuge und weitere Gameplay-Elemente.

Die erste Phase von Battlefield 6 und REDSEC Season 3 startet am 12. Mai. Beide Titel sind auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (Steam, EA app, Epic Games Store) verfügbar.

Den offiziellen Trailer zur Season 3 gibt es hier: