Battlefield 6: Sechs weitere Spielmodi könnten kommen

Laut Insider Gaming deuten neue Daten darauf hin, dass Battlefield 6 bald sechs zusätzliche Spielmodi erhalten könnte. Zwei davon sind bereits offiziell bestätigt: Sabotage und Strikepoint.
Die Analyse der Spieldateien zeigt jedoch vier weitere Modi, die bisher nicht angekündigt wurden. Details zu deren Gameplay, Karten oder Release-Zeitpunkt sind bislang nicht bekannt.
Gefunden wurden: Raid, Payload, Sabotage, Squad Shootout, Strikepoint und TankHunt. Fans dürfen also gespannt sein, welche neuen Erfahrungen EA und DICE in Battlefield 6 noch einbauen wird.
Würde diese Modi einzeln saisonal einbauen, wenn zu viele dauerhaft im Umlauf sind, ist das auf Dauer auch nicht gut wegen zu hoher Spielerspaltung.
Ist ja jetzt schon so, Crossplay raus fehlen dir zwei Drittel, dann noch Waffenbegrenzung an und du hast nur noch 5% der Spieler und spielst nur gegen Bots also muss man in den sauren Apfel beißen und ohne Waffenbegrenzung spielen.
Und dann gibt es auch noch Portal…
Da besteht auf jeden Fall noch Handlungsbedarf, bin eher dafür die Waffenbegrenzung zum Standard zu machen und einen separaten Spielmodus ohne Waffenbegrenzung einzuführen.
Tank Hunt könnte lustig sein rein vom Namen her.
Sind wir gespannt hoffe die Spielerzahlen halten sich oben. Ich warte noch bis zur zweiten Season da sollte es für 40 -50 zu haben sein.
Was ein absoluter Blödsinn!
Ich habe Crossplay aus und habe teilweise je nachdem was ich spiele Bot Lobbys!
Man hat schon jetzt Probleme offizielle Server zu füllen weil es von allen Modis zu viel gibt.
Allgemein finde ich das komplette Menü einfach total dämlich angeordnet.
Will ich für meine Herausforderung z.B. King of the Hill spielen, muss ich „Nachkampf:Abriegeln“ wählen. Da ist jedoch noch Vorherrschaft drin. Dann hab ich da auch schon ewig gewartet bis eine Runde mal startet weil die Mindestanzahl nicht erreicht wird. Geh ich auf „Personalisierte Suche“ kann es schon mal vorkommen das ich Map oder Modus die ich vorher gefiltert habe gar nicht erst finde!
Gute Hardcore Modis sucht man gerade auch vergebens!
Von offizieller Seite gibt es aktuell nur die Möglichkeit über Portal was zu finden.
Aktuell ist „Hardcore – Durchbruch“ drin… was mit Hardcore nicht mal im entferntesten was zu tun hat.
Noch kein einziges MAl war dieser Server im übrigen mit Crossplay auch nur annähernd voll!
Aber ja… Hauptsache 6 weitere Modis planen die man dann gegen Bots spielen kann!