Battlefield 6: Sechs weitere Spielmodi könnten kommen

Laut neuesten Leaks könnte Battlefield 6 sechs weitere Spielmodi spendiert bekommen!

Laut Insider Gaming deuten neue Daten darauf hin, dass Battlefield 6 bald sechs zusätzliche Spielmodi erhalten könnte. Zwei davon sind bereits offiziell bestätigt: Sabotage und Strikepoint.

Die Analyse der Spieldateien zeigt jedoch vier weitere Modi, die bisher nicht angekündigt wurden. Details zu deren Gameplay, Karten oder Release-Zeitpunkt sind bislang nicht bekannt.

Gefunden wurden: Raid, Payload, Sabotage, Squad Shootout, Strikepoint und TankHunt. Fans dürfen also gespannt sein, welche neuen Erfahrungen EA und DICE in Battlefield 6 noch einbauen wird.