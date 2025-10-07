Battlefield 6: Server bereits online, Kampagne spielbar

Offenbar befinden sich erste physische Exemplare von Battlefield 6 im Umlauf. Auf Reddit zeigte ein Nutzer seine PlayStation 5-Version des Shooters, der offiziell erst am 10. Oktober erscheint.
Die Spielserver von Battlefield 6 sind bereits online, wie berichtet wird. Matches im Multiplayer sind mit KI-Soldaten möglich. Selbst die Kampagne des Shooters ist spielbar.
Auch wenn viele von euch sich erst am Freitag in den Multiplayer stürzen werden, so solltet ihr vor möglichen Spoilern für die Einzelspielerkampagne in Acht nehmen.
