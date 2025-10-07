Battlefield 6: Server bereits online, Kampagne spielbar

Image: Electronic Arts

Erste Spieler halten ihr Exemplar von Battlefield 6 bereits in den Händen und berichten, dass die Server online sind und die Kampagne spielbar ist.

Offenbar befinden sich erste physische Exemplare von Battlefield 6 im Umlauf. Auf Reddit zeigte ein Nutzer seine PlayStation 5-Version des Shooters, der offiziell erst am 10. Oktober erscheint.

Die Spielserver von Battlefield 6 sind bereits online, wie berichtet wird. Matches im Multiplayer sind mit KI-Soldaten möglich. Selbst die Kampagne des Shooters ist spielbar.

Auch wenn viele von euch sich erst am Freitag in den Multiplayer stürzen werden, so solltet ihr vor möglichen Spoilern für die Einzelspielerkampagne in Acht nehmen.

  3. XBoXXeR89 70560 XP Tastenakrobat Level 1 | 07.10.2025 - 13:11 Uhr

    Da werde ich ganz schön neidisch -.-
    Ich will auch schon loslegen.

  4. xboxheld 3535 XP Beginner Level 2 | 07.10.2025 - 13:15 Uhr

    Bin schon dabei…. Mein Händler wie immer der erste. Schreibe nur : TOP ….Grafik…Kampagne vom feinsten….

  5. JohnWick 74845 XP Tastenakrobat Level 2 | 07.10.2025 - 13:24 Uhr

    Das ist doch digitale Ungerechtigkeit , Anzeige ist raus 😏🤭

  6. bk493 34410 XP Bobby Car Geisterfahrer | 07.10.2025 - 13:29 Uhr

    Und ich armer hänge noch bei 26° im Urlaub fest🤪😄

    • SirPenx 18700 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 07.10.2025 - 13:35 Uhr
      Antwort auf bk493

      Ich würde den Urlaub sofort abbrechen. Man muss Prioritäten setzen 🤣

