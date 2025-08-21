Battlefield 6: Shooter bricht Rekorde mit erfolgreichster Battlefield-Beta aller Zeiten

8 Autor: , in News / Battlefield 6
Übersicht
Image: Electronic Arts

Die bisher erfolgreichste Beta von Battlefield 6 bricht Rekorde!

Electronic Arts hat kürzlich die Open Beta von Battlefield 6 abgeschlossen. Sie stellte die bislang umfangreichste Beta der Reihe dar und ermöglichte den Zugriff auf mehrere Spielmodi über vier Karten an zwei Wochenenden.

Das Ergebnis ist ein neuer Rekord: Noch nie zuvor nahmen so viele Spieler:innen an einer Battlefield-Beta teil.

Eine veröffentlichte Infografik liefert detaillierte Einblicke in die gesammelten Spieldaten, darunter die Gesamtzahl gespielter Matches, Spielstunden, zerstörte Helikopter, Kills mit dem Defibrillator sowie Einsatzzahlen pro Klasse:

Die Teams von Battlefield Studios freuen sich über die starke Beteiligung und kündigen an, weitere Informationen zum Spiel näher zum Veröffentlichungstermin bereitzustellen. Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series XS und PC.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Battlefield 6

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 183280 XP Battle Rifle Elite | 21.08.2025 - 21:14 Uhr

    Wird spannend zu sehen ob sich der Hype halten wird und CoD gefährlich werden kann, ich denke es persönlich nicht.

    0
  2. ShadowTerror90 49130 XP Hooligan Bezwinger | 21.08.2025 - 21:15 Uhr

    Es wird kommen wie es immer kommt.

    2 Monate nach Release interessiert sich fast keine Sau mehr für das Spiel wie immer bei COD,Battlefield,FIFA und co mittlerweile sollte doch jeder dieses Hype System verstanden haben 🤣👌🏼

    0
  4. Ash2X 290540 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.08.2025 - 21:30 Uhr

    Man darf halt nie vergessen das jede BF-Beta super war – bis auf 2042.

    0
    • de Maja 291555 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.08.2025 - 21:55 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Battlefield 3 war auch ziemlich Buglastig, glaube die BF6 Beta war mit der BF1 Beta eine der saubersten Betas in der BF Geschichte.

      0
  5. Bensche 48470 XP Hooligan Bezwinger | 21.08.2025 - 21:36 Uhr

    Sehr gut. Nochmal viel Feedback für die Entwickler. Die Beta war cool.

    1
  6. LaktoseLarry 3720 XP Beginner Level 2 | 21.08.2025 - 21:51 Uhr

    Ich denke BF6 wird diese Jahr ganz klar die Triple A Shooting Szene dominieren. COD hat einfach nur verkackt, der Trailer, die Zahlen, die dislikes…..alles komplett im Arsch und das ist auch gut so, endlich bewegt sich was und EA macht mit BF aktuell wirklich alles Richtig. Back to the Roots!

    0
  7. de Maja 291555 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.08.2025 - 21:59 Uhr

    An CoD wird es nicht ranreichen aber Battlefield ist auch ein komplett anderes Klientel. Wer nur auf K/D aus ist wird keinen Spaß an Battlefield finden.

    0

Hinterlasse eine Antwort