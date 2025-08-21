Battlefield 6: Shooter bricht Rekorde mit erfolgreichster Battlefield-Beta aller Zeiten

Electronic Arts hat kürzlich die Open Beta von Battlefield 6 abgeschlossen. Sie stellte die bislang umfangreichste Beta der Reihe dar und ermöglichte den Zugriff auf mehrere Spielmodi über vier Karten an zwei Wochenenden.

Das Ergebnis ist ein neuer Rekord: Noch nie zuvor nahmen so viele Spieler:innen an einer Battlefield-Beta teil.

Eine veröffentlichte Infografik liefert detaillierte Einblicke in die gesammelten Spieldaten, darunter die Gesamtzahl gespielter Matches, Spielstunden, zerstörte Helikopter, Kills mit dem Defibrillator sowie Einsatzzahlen pro Klasse:

Die Teams von Battlefield Studios freuen sich über die starke Beteiligung und kündigen an, weitere Informationen zum Spiel näher zum Veröffentlichungstermin bereitzustellen. Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series XS und PC.