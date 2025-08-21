Battlefield 6: Shooter bricht Rekorde mit erfolgreichster Battlefield-Beta aller Zeiten

Electronic Arts hat kürzlich die Open Beta von Battlefield 6 abgeschlossen. Sie stellte die bislang umfangreichste Beta der Reihe dar und ermöglichte den Zugriff auf mehrere Spielmodi über vier Karten an zwei Wochenenden.
Das Ergebnis ist ein neuer Rekord: Noch nie zuvor nahmen so viele Spieler:innen an einer Battlefield-Beta teil.
Eine veröffentlichte Infografik liefert detaillierte Einblicke in die gesammelten Spieldaten, darunter die Gesamtzahl gespielter Matches, Spielstunden, zerstörte Helikopter, Kills mit dem Defibrillator sowie Einsatzzahlen pro Klasse:
Die Teams von Battlefield Studios freuen sich über die starke Beteiligung und kündigen an, weitere Informationen zum Spiel näher zum Veröffentlichungstermin bereitzustellen. Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series XS und PC.
Wird spannend zu sehen ob sich der Hype halten wird und CoD gefährlich werden kann, ich denke es persönlich nicht.
Es wird kommen wie es immer kommt.
2 Monate nach Release interessiert sich fast keine Sau mehr für das Spiel wie immer bei COD,Battlefield,FIFA und co mittlerweile sollte doch jeder dieses Hype System verstanden haben 🤣👌🏼
Für mich Salekauf mehr nicht, falls überhaupt
Man darf halt nie vergessen das jede BF-Beta super war – bis auf 2042.
Battlefield 3 war auch ziemlich Buglastig, glaube die BF6 Beta war mit der BF1 Beta eine der saubersten Betas in der BF Geschichte.
Sehr gut. Nochmal viel Feedback für die Entwickler. Die Beta war cool.
Ich denke BF6 wird diese Jahr ganz klar die Triple A Shooting Szene dominieren. COD hat einfach nur verkackt, der Trailer, die Zahlen, die dislikes…..alles komplett im Arsch und das ist auch gut so, endlich bewegt sich was und EA macht mit BF aktuell wirklich alles Richtig. Back to the Roots!
An CoD wird es nicht ranreichen aber Battlefield ist auch ein komplett anderes Klientel. Wer nur auf K/D aus ist wird keinen Spaß an Battlefield finden.