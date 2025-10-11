Battlefield 6: Shooter erreicht neuen Rekord auf Steam

Der neueste Teil der Battlefield-Reihe Battlefield 6 startet mit einem gewaltigen Erfolg auf Steam und übertrifft selbst die Spitzenwerte vieler anderer AAA-Shooter.

Battlefield 6 legt auf Steam einen beeindruckenden Start hin: Laut aktuellen Daten erreichte der Shooter einen Allzeit-Peak von 747.440 gleichzeitigen Spielern – ein neuer Rekord für die Reihe auf der Plattform.

Damit übertrifft Battlefield 6 die bisherigen Bestmarken seiner Vorgänger deutlich und zeigt, dass die Serie nach dem durchwachsenen Battlefield 2042-Start wieder an Stärke gewonnen hat. Besonders gelobt werden die überarbeiteten Karten, das dynamische Wettersystem und die Rückkehr zu klassischen Modi mit moderner Technik.

Auch auf Twitch und anderen Plattformen verzeichnet der Titel derzeit enorme Aufmerksamkeit, was auf eine starke Community-Basis und gelungene Launch-Strategie schließen lässt.

Ob Battlefield 6 diesen Hype langfristig halten kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen – der Anfang ist jedenfalls eindrucksvoll gelungen.