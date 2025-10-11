Battlefield 6: Shooter erreicht neuen Rekord auf Steam

Battlefield 6 legt auf Steam einen beeindruckenden Start hin: Laut aktuellen Daten erreichte der Shooter einen Allzeit-Peak von 747.440 gleichzeitigen Spielern – ein neuer Rekord für die Reihe auf der Plattform.
Damit übertrifft Battlefield 6 die bisherigen Bestmarken seiner Vorgänger deutlich und zeigt, dass die Serie nach dem durchwachsenen Battlefield 2042-Start wieder an Stärke gewonnen hat. Besonders gelobt werden die überarbeiteten Karten, das dynamische Wettersystem und die Rückkehr zu klassischen Modi mit moderner Technik.
Auch auf Twitch und anderen Plattformen verzeichnet der Titel derzeit enorme Aufmerksamkeit, was auf eine starke Community-Basis und gelungene Launch-Strategie schließen lässt.
Ob Battlefield 6 diesen Hype langfristig halten kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen – der Anfang ist jedenfalls eindrucksvoll gelungen.
22 Kommentare
Finde dafür haben die Server aber recht gut standgehalten. Weiterhin ein Kritikpunkt für mich diese EA Lobby einfach nur grauenhaft. Und im Menü noch alles etwas unübersichtlich. Mein Kumpel war Partyleiter und ab Runde 2 stehe Partyleiter bei mir. Als ich dann ein Spiel suchen will schmeißt er mich raus weil bei mir zwar Partyleiter steht ich es aber nicht bin 😆 und er somit was alleine für mich sucht. Aber naja Kinderkrankheiten
Werd ich mir kaufen wenn es im Angebot ist, so lange kann ich noch warten.
Ein sehr guter Start für das Game und starkes Comeback von BF.
Jetzt kann ich endlich COD BO6 zocken ohne die ganzen Schwitzer die jetzt BF6 spielen. 😘
Ich glaube das wird nur ein Strohfeuer sein und sich schnell wieder erledigen. Es war lange Zeit ruhig um Battlefield und das führt grade zu einer Sehnsucht nach einem neuen Ableger. Ob die Langzeitmotivation das mitmacht wird die Zeit zeigen
was bringen mir als konsolero die steamzahlen?richtig,nix!bin xbox spieler,kein pc gamer!bin auf die zahlen für playstation und xbox gespannt!
Du hast einen Anhaltspunkt ob das Spiel genug Leute spielen oder nicht.
Oder hast nur Mitspieler in allen matches die auch nur eine Xbox haben das die Zahlen maßgeblich wären?