Battlefield 6: Shooter erreicht neuen Rekord auf Steam

Image: Electronic Arts

Der neueste Teil der Battlefield-Reihe Battlefield 6 startet mit einem gewaltigen Erfolg auf Steam und übertrifft selbst die Spitzenwerte vieler anderer AAA-Shooter.

Battlefield 6 legt auf Steam einen beeindruckenden Start hin: Laut aktuellen Daten erreichte der Shooter einen Allzeit-Peak von 747.440 gleichzeitigen Spielern – ein neuer Rekord für die Reihe auf der Plattform.

Damit übertrifft Battlefield 6 die bisherigen Bestmarken seiner Vorgänger deutlich und zeigt, dass die Serie nach dem durchwachsenen Battlefield 2042-Start wieder an Stärke gewonnen hat. Besonders gelobt werden die überarbeiteten Karten, das dynamische Wettersystem und die Rückkehr zu klassischen Modi mit moderner Technik.

Auch auf Twitch und anderen Plattformen verzeichnet der Titel derzeit enorme Aufmerksamkeit, was auf eine starke Community-Basis und gelungene Launch-Strategie schließen lässt.

Ob Battlefield 6 diesen Hype langfristig halten kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen – der Anfang ist jedenfalls eindrucksvoll gelungen.

  1. HakunaTraumata 104200 XP Elite User | 11.10.2025 - 13:08 Uhr

    Finde dafür haben die Server aber recht gut standgehalten. Weiterhin ein Kritikpunkt für mich diese EA Lobby einfach nur grauenhaft. Und im Menü noch alles etwas unübersichtlich. Mein Kumpel war Partyleiter und ab Runde 2 stehe Partyleiter bei mir. Als ich dann ein Spiel suchen will schmeißt er mich raus weil bei mir zwar Partyleiter steht ich es aber nicht bin 😆 und er somit was alleine für mich sucht. Aber naja Kinderkrankheiten

    0
  3. Bensche 52270 XP Nachwuchsadmin 5+ | 11.10.2025 - 13:35 Uhr

    Ein sehr guter Start für das Game und starkes Comeback von BF.

    0
  4. DayWalkerCB 8025 XP Beginner Level 4 | 11.10.2025 - 13:55 Uhr

    Jetzt kann ich endlich COD BO6 zocken ohne die ganzen Schwitzer die jetzt BF6 spielen. 😘

    0
  5. Phex83 125000 XP Man-at-Arms Gold | 11.10.2025 - 13:59 Uhr

    Ich glaube das wird nur ein Strohfeuer sein und sich schnell wieder erledigen. Es war lange Zeit ruhig um Battlefield und das führt grade zu einer Sehnsucht nach einem neuen Ableger. Ob die Langzeitmotivation das mitmacht wird die Zeit zeigen

    0
  6. ozeanmartin 136505 XP Elite-at-Arms Silber | 11.10.2025 - 14:15 Uhr

    was bringen mir als konsolero die steamzahlen?richtig,nix!bin xbox spieler,kein pc gamer!bin auf die zahlen für playstation und xbox gespannt!

    0
    • oldGamer 124495 XP Man-at-Arms Silber | 11.10.2025 - 14:44 Uhr
      Antwort auf ozeanmartin

      Du hast einen Anhaltspunkt ob das Spiel genug Leute spielen oder nicht.
      Oder hast nur Mitspieler in allen matches die auch nur eine Xbox haben das die Zahlen maßgeblich wären?

      0

