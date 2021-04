Battlefield 6: Shooter erscheint Ende 2021

EA und DICE haben bekannt gegeben, dass Battlefield 6 gegen Ende des Jahres veröffentlicht wird.

2022 erscheint dazu noch ein neues Battlefield Mobile-Spiel. Details sollen bald folgen.

DICE verkündet: „Ich weiß, ihr wollt alle wissen, was Battlefield in diesem Jahr zu bieten hat, und ich verspreche euch, dass wir euch in den nächsten Monaten SEHR VIEL zeigen werden. Wir bereiten gerade die Enthüllung der nächsten Generation von Battlefield vor und können es kaum erwarten, euch das Ganze zu präsentieren … aber fangen wir einfach von vorne an.“

„Zum einen sind wir wirklich begeistert, dass unser bis dato größtes Entwicklerteam an einem neuen Battlefield für Konsole und PC arbeitet, das Ende des Jahres erscheinen wird. Und zum anderen … haben wir etwas sehr Aufregendes hinsichtlich einer Mobile-Version zu verkünden.“

„2021 ist ein aufregendes Jahr für uns hier bei DICE. Durch die Zusammenarbeit mit weiteren Weltklassestudios innerhalb von Electronic Arts arbeitet das größtes Team aller Zeiten an einem neuen Battlefield-Spiel für Konsolen und PC. Während unsere Freunde bei Criterion und DICE LA mit uns an unserer gemeinsamen Vision für das Spiel arbeiten, bringt das Team in Göteborg die Technologien des Spiels auf ein völlig neues Niveau. Gemeinsam entwickeln wir ein atemberaubendes Spielerlebnis, auf das ihr euch Ende 2021 freuen könnt!“

„Wir machen inzwischen schon tägliche Playtests: wir polieren, feilen an der Balance und schaffen das bestmögliche Battlefield-Spiel. Das ist echt ein großer Schritt. Das Spiel hat alles, was wir an Battlefield lieben – und hebt alles auf ein neues Niveau. Epische Ausmaße. Militärische Kriegführung. Verrückte, unerwartete Momente. Spielverändernde Zerstörungen. Gewaltige Schlachten mit mehr Spielern und Chaos denn je. Alles mit der Power von Next-Gen-Konsolen und PCs.“