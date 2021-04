Battlefield 6: Shooter erscheint nicht für Last-Gen-Konsolen laut Gerücht

Im November letzten Jahres sagte Electronic Arts CEO Andrew Wilson, dass er mit einer Veröffentlichung von Battlefield 6 rechtzeitig zur Weihnachtszeit 2021 rechne. Seitdem machten diverse Gerüchte und Leaks zum Shooter im Internet die Runde.

Auch der bekannte Leaker Tom Henderson, dessen Twitter-Account im Februar aufgrund von Battlefield 6 Leaks gesperrt wurde, versorgte Fans mit einigen Informationen. Ihm zufolge werde Battlefield 6 etwa zehn Jahre in der Zukunft spielen und sich durch Naturkatastrophen verändernde Schlachtfelder bieten.

Nun hat Henderson allerdings schlechte Nachrichten für Battlefield-Fans ohne Next-Gen-Konsole. Er habe bisher keine Informationen über eine geplante Veröffentlichung für Xbox One und PlayStation 4 und schließt daraus, dass dies womöglich auch nicht passieren werde. Weiterhin geht er davon aus, dass Battlefield 6 ab Tag eins Teil des Xbox Game Pass sein wird.

In other news, I still have yet to hear anything concrete that #BATTLEFIELD will come to past gen consoles. Theory – It indicates to me that it probably won't and the biggest reason #BATTLEFIELD will come to the Xbox Game Pass on day 1 is to boost up player numbers.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 15, 2021