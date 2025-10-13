Battlefield 6: Shooter in Perfektion: Komplettes Kampagnen-Gameplay mit RTX 5090 auf maximalen Einstellungen

So schön war Krieg noch nie – Battlefield 6 beeindruckt mit atemberaubender Grafik und flüssigem Gameplay auf der RTX 5090!

Ein neues Video zeigt die vollständige Kampagne von Battlefield 6 in bisher unerreichter Qualität. Gespielt wurde mit einer NVIDIA RTX 5090 bei maximalen Grafikeinstellungen und ohne HUD, um die volle visuelle Immersion zu erleben.

Das Ergebnis ist ein technisches Meisterwerk, das die Grenzen des Realismus im Shooter-Genre neu definiert.

In der vollständigen Kampagnen-Walkthrough-Aufnahme demonstriert Battlefield 6 eindrucksvoll die Leistung der neuen Frostbite Engine, die auf modernste Raytracing-Technologie und DLSS 4-Unterstützung setzt.

Die Umgebungseffekte, Partikelphysik und dynamischen Lichtverhältnisse wirken fotorealistisch, während die detailreiche Zerstörung der Spielwelt für die Serie typische Intensität liefert.

Battlefield 6 überzeugt nicht nur grafisch, sondern auch spielerisch: Die Kampagne bietet cineastische Inszenierung, weitläufige Schlachtfelder und emotionale Charaktermomente, die das Kriegsgeschehen aus verschiedenen Perspektiven zeigen.

Mit der RTX 5090 erreicht das Spiel dabei konstante 120 FPS in 4K-Auflösung – ein klarer Hinweis darauf, dass DICE und EA hier das technisch beeindruckendste Battlefield aller Zeiten geschaffen haben.