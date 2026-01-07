Battlefield 6: Shooter rutscht ab, Spielerzahlen brechen ein und Reviews kippen

Battlefield 6 erreicht einen neuen Tiefpunkt, denn der Steam‑Player‑Count fällt erstmals seit dem Launch unter die Marke von 100.000 gleichzeitigen Spielern.
Die Entwicklung zeigt sich parallel zu einer deutlichen Veränderung der Bewertungen, da Battlefield 6 auf Steam von Mostly Positive auf Mixed abrutscht und damit eine spürbare Verschiebung in der Wahrnehmung des Spiels sichtbar wird. Auch REDSEC ist betroffen und fällt von Mixed auf Mostly Negative, was die aktuelle Stimmung rund um Battlefield 6 zusätzlich prägt.
Im Mittelpunkt der Diskussion steht die Frage, wie sich diese Veränderungen innerhalb kurzer Zeit ergeben konnten. Battlefield 6 verliert damit einen Teil seiner anfänglichen Dynamik, während REDSEC durch die sinkenden Bewertungen ebenfalls stärker in den Fokus rückt. Die Kombination aus rückläufigen Spielerzahlen und der Verschlechterung der Reviews sorgt dafür, dass Battlefield 6 aktuell intensiver beobachtet wird und die Entwicklung der kommenden Wochen mit Spannung erwartet wird.
Battlefield 6 verliert massiv Spieler, weil mehrere Faktoren gleichzeitig aufeinandertreffen: aggressive Werbung, unbeliebte Design‑Entscheidungen, der Fokus auf REDSEC, kleine Maps, Live‑Service‑Probleme und technische Frustrationen. Die Steam‑Reviews spiegeln genau diese Kritikpunkte wider – und erklären, warum der Player Count erstmals unter 100.000 gefallen ist.
ich muss sagen, ich spiele es fast täglich und finde das Spiel Hammer
Geht mir genauso👍
DICE muss aber mit Season 2 ein paar gute Maps liefern
Liefern die Devs evtl. wieder zu wenig neuen Content in der durch die Gamer gewünschten Zeit? 😅 Ich kann es nicht mehr hören. Überall konnte man lesen, dass BF6 eeeendlich wieder ein echtes BF und so gut ist. Und jetzt plötzlich ist es wieder „der letzte Schund“? Ach Leute… Das Spiel ist nach wie vor gut und wem Content fehlt, dem haben die Entwickler auch dafür das nötige Tool an die Hand gegeben: Portal. So sehe ich es zumindest.
Nur die besten der besten halten langfristig durch.
Adios BF6.
Es ist vielleicht gar nicht das Spiel, sondern die Erwartungen der heutigen Spieler. Oder hat sich das grundlegene Spiel jetzt in der kurzen Zeit so radikal geändert? Kann ich mir kaum vorstellen.
Das Spiel ist an und für sich sehr gut geworden und auch in einem guten Zustand.
Die heutige Spielerschaft hängt aber in den meisten Fällen nicht mehr so lange an Spielen wie früher. Die Aufmerksamkeitsspanne ist halt in der Generation TikTok leider nicht mehr wirklich hoch, es braucht ständig was Neues.
Nichtsdestotrotz muss DICE mit Season 2 aber auch neuen Content inbs. in Form von Maps liefern.
Was war hier das Szenario das zu erreichen war ? Irgendwas von 10 Mio.
Wird nen Sale Kauf dieses Jahr unter für 25.-, für mich leider zu schwache Grafik und die Maps solala.. hoffe da kommt noch Karkand da wird man wenigsten 360grad nicht gekillt. Hoffe auf ein neues noch besseres BF das ist einfach nur Mittelmaas, sie hatte ja dermassen viel Zeit für die Entwicklung
Es gibt dort weiterhin erheblichen Verbesserungsbedarf – insbesondere der Netcode ist nach wie vor sehr schwach. Genau das spiegelt sich auch in den sinkenden Spielerzahlen wider, da sich das Spiel mit nahezu jedem Patch eher verschlechtert als verbessert anfühlt. Ein weiteres großes Problem ist aus meiner Sicht das Crossplay mit PC, das nach wie vor als unfair wahrgenommen wird.
Ich hoffe Season 2 bessert mal nach da ich z.B. weiterhin bei manchen Sniper Skins fehlende Hände habe, Hit Reg. ist mehr als schlecht usw…
Vielleicht kommt et jetze zu nem guten Preis weg 😅✌🏻 will et auf jeden Fall weiter spielen
Ist schon merkwürdig. Das Spiel hat sich seit Start nicht wirklich verändert. Damals waren alle happy und jetzt plötzlich nicht mehr?