Battlefield 6: Shooter rutscht ab, Spielerzahlen brechen ein und Reviews kippen

Battlefield 6 erreicht einen neuen Tiefpunkt, denn der Steam‑Player‑Count fällt erstmals seit dem Launch unter die Marke von 100.000 gleichzeitigen Spielern.

Die Entwicklung zeigt sich parallel zu einer deutlichen Veränderung der Bewertungen, da Battlefield 6 auf Steam von Mostly Positive auf Mixed abrutscht und damit eine spürbare Verschiebung in der Wahrnehmung des Spiels sichtbar wird. Auch REDSEC ist betroffen und fällt von Mixed auf Mostly Negative, was die aktuelle Stimmung rund um Battlefield 6 zusätzlich prägt.

Im Mittelpunkt der Diskussion steht die Frage, wie sich diese Veränderungen innerhalb kurzer Zeit ergeben konnten. Battlefield 6 verliert damit einen Teil seiner anfänglichen Dynamik, während REDSEC durch die sinkenden Bewertungen ebenfalls stärker in den Fokus rückt. Die Kombination aus rückläufigen Spielerzahlen und der Verschlechterung der Reviews sorgt dafür, dass Battlefield 6 aktuell intensiver beobachtet wird und die Entwicklung der kommenden Wochen mit Spannung erwartet wird.

Battlefield 6 verliert massiv Spieler, weil mehrere Faktoren gleichzeitig aufeinandertreffen: aggressive Werbung, unbeliebte Design‑Entscheidungen, der Fokus auf REDSEC, kleine Maps, Live‑Service‑Probleme und technische Frustrationen. Die Steam‑Reviews spiegeln genau diese Kritikpunkte wider – und erklären, warum der Player Count erstmals unter 100.000 gefallen ist.