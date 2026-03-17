Battlefield 6: Shooter startet kostenlose Free Trial-Woche

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Image: Electronic Arts

Kostenlose Battlefield 6-Testphase bringt neue Spieler aufs Schlachtfeld.

Electronic Arts lädt euch zu einer kostenlosen Testphase von Battlefield 6 ein. Vom 17. März bis zum 24. März um 13:00 Uhr könnt ihr den Shooter komplett gratis spielen und euch selbst ein Bild vom Kriegsspektakel der Zukunft machen.

Während der Free Trial stehen euch mehrere Karten zur Verfügung, darunter das zerklüftete europäische Gebiet „Contaminated“ sowie die unterirdische Anlage „Hagental Base“. Auf den Schlachtfeldern erwarten euch intensive Gefechte mit Panzern, Jets und dem neuen Scout-Helikopter, während ihr in Modi wie Conquest, Breakthrough und Escalation um die Vorherrschaft kämpft.

Zusätzlich bringt das Event neue Nightfall-Features ins Spiel, die euch in völlige Dunkelheit stürzen und für eine besonders dichte Atmosphäre sorgen. Wer es etwas entspannter angehen möchte, kann mit Casual Breakthrough einen zugänglicheren Einstieg in den Multiplayer erleben.

Ein großer Vorteil der Testphase: Euer kompletter Fortschritt bleibt erhalten. Karriere-Rang, freigeschaltete Ausrüstung, Level und kosmetische Anpassungen werden übernommen und stehen euch auch nach dem Kauf der Vollversion weiterhin zur Verfügung.

Für bestehende Spieler bietet die Woche die perfekte Gelegenheit, neue Mitspieler kennenzulernen und gemeinsam in die Schlacht zu ziehen. Entwickler und Publisher hoffen dabei auch auf zahlreiche spektakuläre Momente aus der Community, wenn erfahrene Spieler den Neulingen einen passenden Empfang bereiten.

Die Free Trial richtet sich sowohl an Neueinsteiger als auch an alle, die den Shooter bislang verpasst haben. Jetzt habt ihr die Chance, Battlefield 6 kostenlos auszuprobieren und euch direkt ins Gefecht zu stürzen.

Zur Teilnahme: Ihr müsst Battlefield 6 nicht kaufen, um auf die Testversion zugreifen zu können. Sucht nach Battlefield: REDSEC und nachdem ihr das Spiel mit dem neuesten Update heruntergeladen habt, erscheint die kostenlose Testversion von Battlefield 6 als Option im Hauptmenü.

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6 Kommentare Added

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  1. LaktoseLarry 6420 XP Beginner Level 3 | 17.03.2026 - 18:01 Uhr

    ach kagge…hatte es falsch verstanden, dachte der komplette MP ist free für eine Woche…..hätte es gerne mal mehr am PC gespielt (nur auf Konsole gekauft)

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  2. Economic 96385 XP Posting Machine Level 3 | 17.03.2026 - 18:16 Uhr

    Mir reicht die Testweek vermutlich evtl. Wirs mal wann mehr Maps draussen sind was für nen Sale (leider)

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