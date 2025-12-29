Battlefield 6: Shooter verliert über 80 Prozent seiner Spieler

Von 550.000 auf nur noch 120.000 Spieler: Battlefield 6 + REDSEC erleben den heftigsten Absturz der Seriengeschichte.

What goes up, must come down! Zwei Monate nach dem Start von Battlefield 6 + REDSEC verzeichnet Battlefield 6 einen massiven Rückgang der aktiven Spielerzahlen auf Steam.

Während der Titel zum Launch von Season 1 noch Spitzenwerte von rund 550.000 gleichzeitigen Spielern erreichte, liegt der tägliche Höchstwert inzwischen nur noch zwischen 100.000 und 120.000 Spielern. Damit hat das Spiel innerhalb kurzer Zeit mehr als 80 Prozent seiner aktiven Nutzer auf Steam verloren.

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass das Interesse der Community deutlich nachgelassen hat, obwohl Battlefield 6 + REDSEC mit einem starken Start und hohen Erwartungen in die neue Serieneinrichtung gestartet war. Die Entwicklung der Spielerzahlen wird in der Community aufmerksam verfolgt, da sie Rückschlüsse auf die Stabilität des Live‑Service‑Modells und die langfristige Bindung der Spieler zulässt.