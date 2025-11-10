Battlefield 6: Shooter verliert weiter Spieler auf Steam – ARC Raiders holt deutlich auf

Auf Steam verliert Battlefield 6 weiterhin kontinuierlich an aktiven Spielern. Laut den aktuellen Zahlen sind derzeit 367.385 Spieler gleichzeitig im Spiel aktiv, während der 24-Stunden-Peak bei 426.535 Spielern zur Veröffentlichung lag.
Nach einem erfolgreichen Start scheinen die Nutzerzahlen damit weiter zu stagnieren, was auf eine abnehmende Aktivität in der Community hindeutet.
Gleichzeitig zeigt sich bei ARC Raiders ein entgegengesetzter Trend. Der PvPvE-Shooter von Embark Studios verzeichnete am Sonntag 323.680 gleichzeitige Spieler, mit einem 24-Stunden-Höchstwert von 416.517 Spielern. Damit nähert sich ARC Raiders zunehmend der Reichweite von Battlefield 6 und etabliert sich als einer der erfolgreichsten Multiplayer-Neuzugänge des Jahres.
Ob Battlefield 6 mit kommenden Updates und Anpassungen wieder mehr Spieler zurückgewinnen kann, bleibt abzuwarten. Momentan deutet jedoch alles darauf hin, dass sich die Community zunehmend neuen Alternativen wie ARC Raiders zuwendet.
Glaube auch das Call of Duty diese Woche viel damit zu tun haben wird. Gibt aber genügend Leute die wieder von bf zu Call of Duty switchen die halt einfach nur die Zeit mit einem guten Shooter überbrücken wollten.
Aber von arc Raiders höre ich auch nur Gutes
Bin auch weg von bf6 dafür aber um so mehr bei arc raiders aktiv. Beste game für mich goty.
Für mich auch. Die Erlebnisse im Spiel sind einmalig
BF scheint sich nicht wirklich halten zu können. Früher hat mann so ein Titel Jahre gespielt. . Embarg scheint Dice eins auszuwieschen hoffe die bringen noch ein neuen guten PvP Shooter
„Früher hat mann so ein Titel Jahre gespielt.“
Früher war die Konkurrenz auch nicht so groß.
Und die Zahlen bedeuten ja nicht, dass BF6 nicht auch Jahre gespielt wird
ARC Raiders hat es wohl verdient, soll ja sehr gut sein. Allerdings sind die BF Spielerzahlen ab ca 17:00 immer bei 400/450.000 Spielern. Es wird so kommen das einige, warum auch immer wieder zu COD gehen aber ein sehr großer und überwiegender Teil bei BF bleibt da es einfach das ist was sich die BF Veteranen seid Jahren gewünscht haben. ARC Raiders wünsche ich weiterhin Erfolg, vielleicht switche ich auch mal dahin.
Seh ich auch so, der feste Battlefield Teil bleibt und es kommen dann immer wieder welche bei neuen Seasons dazu und gehen auch wieder.
Einzige Problem seh ich bei den Bots, das macht echt teilweise keinen Spaß, vor allem Vormittags bis 16 Uhr. Da wären Server Browser wie früher besser.
Finde bei Steam geht das sogar noch mit 440.000 in den letzten 24 Stunden…sind sogar paar mehr als in den letzten Tagen.
Wenn ich auf der Xbox crossplay aus mache finde ich fast keine Lobbies die nicht mit Bots aufgefüllt werden…das ist wirklich schade. Bei Redsec suche ich da auch ewig nach lobbies.
Vollkommen normaler Zustand.
Auch Arc Raiders wird an Spielerzahlen abwärts gehen.
50% Verlust ist locker einplanbar nach einem Monat für jedes Spiel. Und nach 2 Monaten entsprechend dann noch mehr.
Aber die Medien müssen ja unbedingt immer alles hypen, wobei man ja im Battlefield Fall sogar schon teilweise von bezahlter Werbung reden könnte, wenn auch nicht direkt von EA direkt bezahlt.
Die steigende Konkurrenz ist auf jeden Fall gut für uns Spieler bzw. sollte gut sein, bin mal gespannt wie es nach Veröffentlichung von CoD weitergeht, da werden sehr viele abspringen vom Gefühl her.
Deswegen ist neuer Content umso wichtiger für BF6!
Man darf hier ja nicht vergessen, das die Zahlen reine PC-Spieler sind. Die Konsolen-Spieler lässt man immer weg.
Der Boost kam ja mit Redsec (f2p), die reinen Spieler die es gekauft haben bleiben ja vorerst, die zahlen sind gut.
Sind immer noch sehr gute zahlen