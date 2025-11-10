Battlefield 6: Shooter verliert weiter Spieler auf Steam – ARC Raiders holt deutlich auf

Während die Spielerzahlen von Battlefield 6 sinken, rückt ARC Raiders mit starken Nutzerzahlen immer näher!

Auf Steam verliert Battlefield 6 weiterhin kontinuierlich an aktiven Spielern. Laut den aktuellen Zahlen sind derzeit 367.385 Spieler gleichzeitig im Spiel aktiv, während der 24-Stunden-Peak bei 426.535 Spielern zur Veröffentlichung lag.

Nach einem erfolgreichen Start scheinen die Nutzerzahlen damit weiter zu stagnieren, was auf eine abnehmende Aktivität in der Community hindeutet.

Gleichzeitig zeigt sich bei ARC Raiders ein entgegengesetzter Trend. Der PvPvE-Shooter von Embark Studios verzeichnete am Sonntag 323.680 gleichzeitige Spieler, mit einem 24-Stunden-Höchstwert von 416.517 Spielern. Damit nähert sich ARC Raiders zunehmend der Reichweite von Battlefield 6 und etabliert sich als einer der erfolgreichsten Multiplayer-Neuzugänge des Jahres.

Ob Battlefield 6 mit kommenden Updates und Anpassungen wieder mehr Spieler zurückgewinnen kann, bleibt abzuwarten. Momentan deutet jedoch alles darauf hin, dass sich die Community zunehmend neuen Alternativen wie ARC Raiders zuwendet.