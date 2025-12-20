Battlefield 6: Shooter verschenkt Weihnachts‑Loot – täglich ein neues Gratis‑Geschenk

Battlefield 6 startet eine festliche Login‑Aktion: Wer sich ab sofort bis zum 25. Dezember täglich einloggt, erhält kostenlose Geschenke direkt ins Ingame‑Postfach.
Die Belohnungen reichen von XP‑Boosts über Waffenpakete bis hin zu Fahrzeug‑Decals und weiteren Überraschungen, die Spielern einen kleinen Vorteil oder kosmetische Extras bieten.
Die Aktion soll die Battlefield 6 Community über die Feiertage hinweg motivieren, regelmäßig ins Spiel zurückzukehren und sich mit täglichen Boni zu belohnen.
Danke gleich mal rein gehen
Danke für den Hinweiß