Battlefield 6: Shooter weltweit erhältlich

Electronic Arts und Battlefield Studios haben Battlefield 6 veröffentlicht. Battlefield 6 bringt Kämpfe auf ein neues Niveau – mit neuen Multiplayer-Modi, einer Singleplayer-Kampagne, der Rückkehr von Portal mit leistungsstarken Creator-Tools und zahlreichen weiteren Verbesserungen, die eine bemerkenswerte Sandbox schaffen, in der jeder Kampf, jedes Fahrzeug und jede Strategie zum Sieg führt.

Battlefield 6 ist jetzt erhältlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, EA app, Epic Games Store).

Den offiziellen Launch-Trailer zu Battlefield 6 gibt es hier zu sehen: