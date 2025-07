Battlefield 6: Shooter wird am 31. Oktober enthüllt – Gerücht

Electronic Arts plant die Enthüllung des neuen Shooters Battlefield 6 für den 31. Juli. Das berichtet Insider Gaming.

Zwischen dem 29. und 31. Juli sind zudem Medien und Content Creator eingeladen, Battlefield 6 hinter verschlossenen Türen zu spielen. Es wird als eine Art Event im Stil von COD Next bezeichnet.

Zuvor hatte der Streamer rivaLxfactor am Wochenende ein Paket mit dem Aufdruck „Battlefield 6“ erhalten und ein Bild davon gepostet. Somit dürfte auch die Bezeichnung des neuen Teils bestätigt sein.

Laut dem Streamer soll kurz nach der Enthüllung eine Open Beta zu Battlefield 6 stattfinden.

I have confirmed with another person that there is indeed a 3 day EA event starting on July 29th.

This is where Battlefield 6 will be revealed, devs will be interviewed in a somewhat fixed format, and the game will be featured with content creators.

The open beta will launch… https://t.co/OmLRH3Gg3Z

— rivaLxfactor – Battlefield 6 waiting room (@rivaLxfactor) July 19, 2025