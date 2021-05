Battlefield 6: Shooter wird neue Modi bieten

EA Studios-Chefin Laura Miele hat einen neuen Teaser über das nächste Battlefield-Spiel geteilt und in einem Interview gesagt, dass es neue Modi enthalten wird, die den Spielern mehr Möglichkeiten geben, „Only-in-Battlefield“-Momente durch die charakteristische Sandbox der Franchise zu erleben.

Im Gespräch während der GamesBeat Summit 2021 sagte Miele, dass eines der besten Dinge an der Battlefield-Reihe die Sandbox-Elemente sind. Die Battlefield-Reihe ist bekannt für ihre exzellente Sandbox, die den Spielern alle Arten von Erfahrungen ermöglicht, und sie können erwarten, dass dies auch im nächsten Spiel so sein wird.

„Es ist eine Sandbox, die DICE den Spielern schon immer mit Waffen und Fahrzeugen und Zerstörung in der Umgebung geboten hat. Und dann passieren diese verrückten ‚Nur-im-Battlefield‘-Momente. Dieses emergente Spiel kommt von den Spielern“, sagte sie. „Wie Sie sich also vorstellen können, ist es definitiv Teil unserer Strategie, diese Stärke und diese Supermacht in diesem Franchise zu nehmen und im zukünftigen Spiel darauf aufzubauen. Neue Modi, die dem Spielerlebnis hinzugefügt werden, stehen also wirklich im Dienste dieser Fähigkeit, die wir den Spielern geben wollen, um einen größeren Einfluss auf ihr Erlebnis zu haben.“