Battlefield 6: Skandal: Trotz Versprechen – DICE nutzt doch KI‑Cosmetics im Shooter

In Battlefield 6 sind mehrere kosmetische Inhalte aufgetaucht, die nachweislich mit generativer KI erstellt wurden, obwohl DICE‑Vizepräsidentin und General Manager Rebecka Coutaz zuvor erklärt hatte, dass Spieler im fertigen Spiel keine Inhalte sehen würden, die durch generative KI entstanden sind.

Bereits im Oktober betonte Coutaz, dass KI‑Tools lediglich in frühen Vorbereitungsphasen eingesetzt worden seien, um Entwicklern mehr Zeit und kreativen Freiraum zu verschaffen. Gleichzeitig erklärte sie, dass es derzeit keine praktikable Möglichkeit gebe, generative KI in den täglichen Entwicklungsprozess zu integrieren.

Aktuelle Funde innerhalb von Battlefield 6 widersprechen dieser Aussage jedoch. Spieler entdeckten unter anderem das Spielerkarte‑Sticker Winter Warning, das ein M4A1‑Gewehr mit zwei übereinanderliegenden Läufen zeigt – ein typisches Artefakt generativer KI.

Weitere kosmetische Gegenstände sowie mehrere Item‑Beschreibungen weisen ebenfalls Merkmale auf, die auf KI‑Erstellung hindeuten. Diese Inhalte sind vollständig im Spiel verfügbar und werden regulär angezeigt. Auch kostenpflichtige Inhalte sollen zum Teil von KI erstellt worden sein.