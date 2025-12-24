Battlefield 6: Skandal: Trotz Versprechen – DICE nutzt doch KI‑Cosmetics im Shooter

62 Autor: , in News / Battlefield 6
Übersicht
Image: Electronic Arts

Leak enthüllt: Battlefield 6 enthält generative KI‑Designs, obwohl DICE das ausgeschlossen hatte.

In Battlefield 6 sind mehrere kosmetische Inhalte aufgetaucht, die nachweislich mit generativer KI erstellt wurden, obwohl DICE‑Vizepräsidentin und General Manager Rebecka Coutaz zuvor erklärt hatte, dass Spieler im fertigen Spiel keine Inhalte sehen würden, die durch generative KI entstanden sind.

Bereits im Oktober betonte Coutaz, dass KI‑Tools lediglich in frühen Vorbereitungsphasen eingesetzt worden seien, um Entwicklern mehr Zeit und kreativen Freiraum zu verschaffen. Gleichzeitig erklärte sie, dass es derzeit keine praktikable Möglichkeit gebe, generative KI in den täglichen Entwicklungsprozess zu integrieren.

Aktuelle Funde innerhalb von Battlefield 6 widersprechen dieser Aussage jedoch. Spieler entdeckten unter anderem das Spielerkarte‑Sticker Winter Warning, das ein M4A1‑Gewehr mit zwei übereinanderliegenden Läufen zeigt – ein typisches Artefakt generativer KI.

Weitere kosmetische Gegenstände sowie mehrere Item‑Beschreibungen weisen ebenfalls Merkmale auf, die auf KI‑Erstellung hindeuten. Diese Inhalte sind vollständig im Spiel verfügbar und werden regulär angezeigt. Auch kostenpflichtige Inhalte sollen zum Teil von KI erstellt worden sein.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Battlefield 6

62 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. HungryVideoGameNerd 161455 XP First Star Bronze | 24.12.2025 - 12:22 Uhr

    Ich finde erschreckend das viele Sich hier schon damit abgefunden haben. Klar ist sie nicht mehr aus der modernen Welt wegzzludenken. Trotzdem sollte man es noch kritischer betrachten als bisher. Bedenklich das sowas einfach durch gewunken wird und nicht nochmal kontrolliert bevor es im store landet.

    0
  3. @Der@Endboss@ 5920 XP Beginner Level 3 | 24.12.2025 - 12:23 Uhr

    Finde diese Entwicklung mit KI irgendwie nicht so toll .
    Es reicht ja schon dass viele Games ähnlich aussehen , weil die gleiche Engine (z.B. Unreal Engine) verwendet wird .

    Dadurch fühlen sich viele Spiele so ähnlich und wie ein Abklatsch vom Abklatsch an , nicht zu vergessen die immer gleiche Openworld Füller Ubisoft Formel .

    Hoffentlich macht KI unsere neuen Games nicht noch langweiliger im Aussehen und im Aufbau des Designs … naja schauen wir mal was die Zukunft bringt .

    0
  4. Xbox117 48240 XP Hooligan Bezwinger | 24.12.2025 - 12:27 Uhr

    Wenn in einem Spiel KI mit dabei ist, dann sollte man die Entwickler verpflichten dies auch angeben zu müssen.
    Und zwar ganz genau für was KI alles verwendet wurde.
    Für mich sind KI Spiele deutlich weniger Wert wie Spiele von Menschen, weshalb ich für so ein KI Spiel maximal 20€ zahlen würde.

    0
    • zugroaster 158901 XP God-at-Arms Onyx | 24.12.2025 - 12:32 Uhr
      Antwort auf Xbox117

      Da bin ich bei dir.

      Ich wäre auch auf jeden Fall für eine Auszeichnungspflicht. So kann jeder entscheiden ob er das unterstützen will oder nicht.
      Aber ich denke das wird nie passieren.
      Leider.

      0
  5. LW234 55110 XP Nachwuchsadmin 7+ | 24.12.2025 - 12:34 Uhr

    Also ich finde die ganze Diskussion über KI mittlerweile etwas übertrieben, leider ist dies die Zukunft an der wir jetzt nichts mehr ändern können. Die Unternehmen egal ob Gaming oder andere Industrien sparen damit viel Geld und nur darum geht es eben.

    0

Hinterlasse eine Antwort