Battlefield 6: Skandal: Trotz Versprechen – DICE nutzt doch KI‑Cosmetics im Shooter

In Battlefield 6 sind mehrere kosmetische Inhalte aufgetaucht, die nachweislich mit generativer KI erstellt wurden, obwohl DICE‑Vizepräsidentin und General Manager Rebecka Coutaz zuvor erklärt hatte, dass Spieler im fertigen Spiel keine Inhalte sehen würden, die durch generative KI entstanden sind.
Bereits im Oktober betonte Coutaz, dass KI‑Tools lediglich in frühen Vorbereitungsphasen eingesetzt worden seien, um Entwicklern mehr Zeit und kreativen Freiraum zu verschaffen. Gleichzeitig erklärte sie, dass es derzeit keine praktikable Möglichkeit gebe, generative KI in den täglichen Entwicklungsprozess zu integrieren.
Aktuelle Funde innerhalb von Battlefield 6 widersprechen dieser Aussage jedoch. Spieler entdeckten unter anderem das Spielerkarte‑Sticker Winter Warning, das ein M4A1‑Gewehr mit zwei übereinanderliegenden Läufen zeigt – ein typisches Artefakt generativer KI.
Weitere kosmetische Gegenstände sowie mehrere Item‑Beschreibungen weisen ebenfalls Merkmale auf, die auf KI‑Erstellung hindeuten. Diese Inhalte sind vollständig im Spiel verfügbar und werden regulär angezeigt. Auch kostenpflichtige Inhalte sollen zum Teil von KI erstellt worden sein.
62 Kommentare AddedMitdiskutieren
Aber das haben jetzt wahrscheinlich die meisten Spiele.
Ich finde erschreckend das viele Sich hier schon damit abgefunden haben. Klar ist sie nicht mehr aus der modernen Welt wegzzludenken. Trotzdem sollte man es noch kritischer betrachten als bisher. Bedenklich das sowas einfach durch gewunken wird und nicht nochmal kontrolliert bevor es im store landet.
Finde diese Entwicklung mit KI irgendwie nicht so toll .
Es reicht ja schon dass viele Games ähnlich aussehen , weil die gleiche Engine (z.B. Unreal Engine) verwendet wird .
Dadurch fühlen sich viele Spiele so ähnlich und wie ein Abklatsch vom Abklatsch an , nicht zu vergessen die immer gleiche Openworld Füller Ubisoft Formel .
Hoffentlich macht KI unsere neuen Games nicht noch langweiliger im Aussehen und im Aufbau des Designs … naja schauen wir mal was die Zukunft bringt .
Wenn in einem Spiel KI mit dabei ist, dann sollte man die Entwickler verpflichten dies auch angeben zu müssen.
Und zwar ganz genau für was KI alles verwendet wurde.
Für mich sind KI Spiele deutlich weniger Wert wie Spiele von Menschen, weshalb ich für so ein KI Spiel maximal 20€ zahlen würde.
Da bin ich bei dir.
Ich wäre auch auf jeden Fall für eine Auszeichnungspflicht. So kann jeder entscheiden ob er das unterstützen will oder nicht.
Aber ich denke das wird nie passieren.
Leider.
Also ich finde die ganze Diskussion über KI mittlerweile etwas übertrieben, leider ist dies die Zukunft an der wir jetzt nichts mehr ändern können. Die Unternehmen egal ob Gaming oder andere Industrien sparen damit viel Geld und nur darum geht es eben.