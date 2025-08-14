Battlefield 6: So findet ihr eure Beta-Statistiken

EA veröffentlicht offizielle Stat-Übersicht zur ersten Beta-Woche – jetzt mit eurem EA-ID abrufbar!

Nach dem ersten Wochenende der Battlefield 6 Open Beta stellt EA nun eine offizielle Möglichkeit bereit, eure persönlichen Spielstatistiken einzusehen. Ihr könnt eure Leistung direkt über die Battlefield 6 Stat-Seite abrufen, indem ihr eure EA-ID eingebt.

Die Übersicht zeigt euch unter anderem eure Kill/Death-Ratio, Trefferquote, gespielte Matches, verdiente Erfahrungspunkte, Assists, Revives sowie eure meistgespielte Klasse und bevorzugten Spielmodus.

Postet eure Statistiken gerne in die Kommentare weiter unten!

Die Statistiken sind derzeit nur für das erste Beta-Wochenende verfügbar, sollen aber nach Abschluss des zweiten Testzeitraums vom 14. bis 17. August erweitert werden. Zusätzlich könnt ihr ein grafisches Profilbild eurer wichtigsten Werte herunterladen und über soziale Medien teilen – etwa unter dem Hashtag #BF6Stats, gerne könnt ihr hier auch @XboxDynasty taggen.

Diese Funktion bietet euch nicht nur einen Überblick über eure Performance, sondern auch die Möglichkeit, eure Fortschritte zu verfolgen und mit Freunden zu vergleichen.

Wer sich noch nicht eingeloggt hat, kann dies über die EA-Website tun und dort seine EA-ID unter den Kontoinformationen finden.