Battlefield 6: Streamer erlebt unfassbaren Battlefield-Moment

Was diesem Streamer in Battlefield 6 die Sicht versperrte, hätte niemand kommen sehen.

Sie sind meist spektakulär, oftmals chaotisch und fast immer unvorhersehbar: die Battlefield-Momente.

Es sind Spielszenen aus dem Multiplayer-Modus, die nur in der Battlefield-Spielreihe möglich sind. Sie können durch Waffen, Fahrzeuge oder einfach aus der Umgebung heraus entstehen.

Der Streamer FaZeScope erlebte kürzlich einen solchen Moment in Battlefield 6. Er ist aber ganz anders als ihr vielleicht vermutet, wie ihr weiter unten im Clip sehen könnt, der auf X mehr als 12 Millionen Views erreichte.

Als Scharfschütze nahm der Streamer seine Feinde ins Visier, als ihm etwas die Sicht versperrt, womit niemand gerechnet hätte.

Was genau passiert ist, schaut ihr euch am besten selbst einmal an: