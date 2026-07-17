Battlefield 6: Top Gun kommt am 18. August zu REDSEC

Bereit zum Abheben? Battlefield 6 enthüllt Top-Gun-Crossover mit Termin.

Electronic Arts und Battlefield Studios haben einen umfassenden Ausblick auf Battlefield 6 REDSEC Season 4 gegeben.

Die neue Saison wird laut den Entwicklern das bislang größte Inhaltsupdate der gesamten Reihe und bringt neben einem umfangreichen Top-Gun-Crossover auch den lange erwarteten Seekrieg, die bisher größte Karte des Spiels, neue Spielmodi, zusätzliche Fahrzeuge sowie zahlreiche saisonale Inhalte.

Top Gun übernimmt den Luftraum

Im Mittelpunkt von Season 4 steht die Zusammenarbeit mit Paramount Games Studio, die Top Gun nach Battlefield 6 bringt.

Mit dem Crossover ziehen gleich zwei legendäre Kampfflugzeuge in den Shooter ein:

F/A-18 Super Hornet

F-14 Tomcat

Beide Maschinen gehören zu den bekanntesten Jets der Filmreihe und werden Teil der neuen Season.

Darüber hinaus erscheinen drei bekannte Charaktere aus Top Gun: Maverick, die vollständig von ihren Originaldarstellern beziehungsweise Originalsprechern vertont wurden:

Lt. Bradley „Rooster“ Bradshaw (Miles Teller)

(Miles Teller) Lt. Robert „Bob“ Floyd (Lewis Pullman)

(Lewis Pullman) Admiral Solomon „Warlock“ Bates (Charles Parnell)

Ergänzt wird das Crossover durch thematisch passende Charakter-Skins und weitere kosmetische Gegenstände.

Miles Teller erklärte zur Zusammenarbeit: „Es ist eine riesige Ehre, in einem so langlebigen Franchise wie Battlefield mit seinen Millionen Fans und den talentierten Leuten, die daran arbeiten, aufzutreten. Und mit dem Top Gun-Crossover ist es, als würden zwei Titanen aufeinandertreffen.“ Charles Parnell ergänzt: „Ich werde im Spiel tatsächlich Befehle erteilen, was ich liebe. Wenn meine Stimme Spieler dazu anspornt, einen Sieg zu sichern, ist das großartig.“ Auch Lewis Pullman zeigt sich begeistert: „Battlefield ist sehr intensiv: egal, ob du in der Luft, am Boden oder auf See kämpfst. Auf diese Weise ist es eine perfekte Kombination mit Top Gun.“

Hier der neue Trailer für euch:

Neuer Spielmodus: Träger-Überfall

Mit Träger-Überfall erhält Battlefield 6 einen komplett neuen Modus.

Hier kämpfen Luft-, Land- und Seestreitkräfte gleichzeitig gegeneinander. Ziel beider Teams ist es, den gegnerischen Flugzeugträger auszuschalten und dabei sämtliche verfügbaren Fahrzeuge und Waffen einzusetzen.

Der Modus verbindet laut den Entwicklern die klassischen Battlefield-Schlachten mit den spektakulären Luftkämpfen aus Top Gun.

Gauntlet erhält reine Jet-Mission

Auch Battlefield REDSEC Gauntlet wächst weiter. Mit Season 4 erscheint eine neue Mission, die ausschließlich auf Jet-Kämpfe ausgelegt ist.

Austragungsort ist eine überarbeitete Version der Karte Tsuru-Riff, auf der Piloten gegeneinander antreten, um sich als „die Besten der Besten“ zu beweisen.

Executive Producer Ryan McArthur erklärt: „Jets. Adrenalin. Der Drang, unter den Besten zu sein. Battlefields unvergleichlicher Umfang ist der perfekte Weg, den ikonischen und filmreifen Luftkampf von Top Gun zum Leben zu erwecken.“ Weiter ergänzt er: „Wir können es kaum erwarten, dass unsere Spieler das Update erleben, wenn es am 18. August erscheint, aber unsere Zusammenarbeit ist auch nur ein Teil der bisher größten Season in Battlefield 6.“

Phase 1 startet am 21. Juli

Season 4 beginnt bereits am 21. Juli mit der Pazifischen Front.

Im Mittelpunkt steht die neue Karte Tsuru-Riff, die laut Battlefield Studios die bisher größte Karte in Battlefield 6 ist.

Das riesige Schlachtfeld bietet:

weitläufige Seegebiete

große Luftkampfzonen

Marine-Flugzeugträger mit nutzbaren Flugdecks

umfangreiche Bodenabschnitte

Neues Wellensystem verändert den Seekrieg

Eine der größten Gameplay-Neuerungen ist das dynamische Wellensystem.

Die Wellen beeinflussen künftig:

das Fahrverhalten von Booten

das Zielen

die Sichtlinien

Dadurch entstehen völlig neue taktische Möglichkeiten.

Spieler können:

Wellen als Deckung nutzen

Hinterhalte vorbereiten

Gegner flankieren

Feuergefechte auf See deutlich dynamischer austragen

Phase 2 bringt Top Gun und Wake Island

Am 18. August startet anschließend die zweite Phase der Season.

Neben sämtlichen Top-Gun-Inhalten erscheint außerdem eine Neuinterpretation einer der berühmtesten Battlefield-Karten überhaupt: Wake Island kehrt zurück.

Phase 3 startet im September

Den Abschluss bildet Tidal Strike. Die dritte Phase beginnt am 15. September.

Spieler dürfen sich auf ein neues Sammel-Event freuen, bei dem durch marinebasierte Missionen und Herausforderungen exklusive Belohnungen freigeschaltet werden können.

Battlefield Studios spricht vom größten Update der Reihe

General Manager Byron Beede sieht Season 4 als wichtigen Meilenstein für Battlefield 6.

„Als Battlefield 6 startete, hatte es einen starken Kern an Inhalten, den wir im Laufe der Zeit mithilfe von Community-Feedback erweitert haben, um das Spiel noch besser zu machen.“ Weiter erklärt er: „Mit der Einführung des Seekriegs, unserer Top Gun-Kollaboration, unserer größten Karte und vielem mehr ist Season 4 unser bisher größtes Update und die perfekte Gelegenheit für alte und neue Spieler einzutauchen.“

Mit Seekrieg, Top Gun, Wake Island, neuen Flugzeugen, zusätzlichen Spielmodi und der größten Battlefield-Karte aller Zeiten möchte REDSEC Season 4 den bislang umfangreichsten kostenlosen Content-Drop der Geschichte von Battlefield 6 liefern.