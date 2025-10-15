Battlefield 6: Treffer ohne Schaden jetzt behoben

Ein auftretender Bug, der sichtbare Treffer ohne Schadenseffekt in Battlefield 6 verursachte, wurde behoben.

Habt ihr in Battlefield 6 auch schon Kugeln in einen Gegner gejagt, aber keinen richtigen Schaden verursacht, obwohl er eigentlich schon hätte längst umfallen müssen und Blut zu sehen war?

Falls ja, dann seid ihr nicht die einzigen mit dem Problem.

Immer mehr Spieler berichten über Vorfälle, bei denen der Schaden trotz Treffer nicht korrekt registriert wird.

Battlefield Studios ist das auch nicht entgangen und hat dafür einen Hotfix bereitgestellt.

Ursache für diesen Fehler waren laut Entwickler bestimmte Kombinationen von Waffenaufsätzen.