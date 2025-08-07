Battlefield 6: Twitch-Belohnungen und Early Access Beta-Codes

Vom 7. bis 10. August sowie erneut vom 14. bis 17. August könnt ihr durch das Zuschauen von Battlefield 6-Streams auf Twitch exklusive Ingame-Belohnungen freischalten.

Dazu zählen der Shattered-Fahrzeug-Skin, das Mimic-Waffenpaket, der Landslide-Soldatenskin und der Imperial-Soldatenskin.

Wer zudem beim Multiplayer-Reveal keine Early-Access-Codes für die Open Beta erhalten hat, bekommt eine weitere Gelegenheit: Wenn ihr am 7. oder 8. August mindestens 30 Minuten lang einen beliebigen Streamer beim Spielen von Battlefield 6 auf Twitch verfolgt, schaltet ihr den frühzeitigen Zugang zur Open Beta frei.

Weitere Informationen zur Beta:

Und hier noch einmal unser Battlefield 6: Gameplay-Video vom Hands-On: