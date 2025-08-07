Battlefield 6: Twitch-Belohnungen und Early Access Beta-Codes

Vom 7. bis 10. August sowie erneut vom 14. bis 17. August könnt ihr durch das Zuschauen von Battlefield 6-Streams auf Twitch exklusive Ingame-Belohnungen freischalten.
Dazu zählen der Shattered-Fahrzeug-Skin, das Mimic-Waffenpaket, der Landslide-Soldatenskin und der Imperial-Soldatenskin.
Wer zudem beim Multiplayer-Reveal keine Early-Access-Codes für die Open Beta erhalten hat, bekommt eine weitere Gelegenheit: Wenn ihr am 7. oder 8. August mindestens 30 Minuten lang einen beliebigen Streamer beim Spielen von Battlefield 6 auf Twitch verfolgt, schaltet ihr den frühzeitigen Zugang zur Open Beta frei.
Weitere Informationen zur Beta:
Hab in der Warteschlange angefangen bei Nummer 240.548, jetzt bin ich bei Nummer 92.000. Perfekt um währenddessen Haushalt zu machen😂😂😂
Kenne das von Gears 5 E-Sports. Da gab es auch immer coole Skins wenn man die Meisterschaften geschaut hat.
Geht relativ schnell. Erste Mal waren es noch 30 Minuten. Jetzt ca 15 Minuten. Das Spiel stürzt bei mir auf der PS5 Pro manchmal mittendrin ab. Gerade zum dritten Mal.
Später daher mal die Series X Version testen.
So oder so. Macht voll Bock. Fühlt sich wieder an wie ein Battlefield.
Umsonst gewartet, die richtige Open startet erst am Samstag🤣🤣🤣
Aber dein Kommentar erhöht natürlich die Vorfreude. Viel Spaß noch👍
Du kannst dir einen Early Access Code über Twitch Drops holen. Einfach 30 Minuten einen entsprechenden Stream schauen😊
E: Einfach mal die News lesen hätte mir geholfen 😀 Schande über mich
Super, danke. Würde helfen nicht nur die Überschrift zu lesen 😂😂😂
Danke, dann lasse ich einen Stream über’s Handy laufen 👍
Hat funktioniert, gerade den Code bekommen, danke dir🙏🙏🙏
Wer ist schon am zocken? Hab par Erdinger & Schneider kühl gestellt am Abend gehts aufs Feld.
Solange man die Gegner noch trifft passt es schon 😄
Oh Mann, ich glaube das wird diesmal nix, der Andrang ist einfach zu groß, versuchen werde ich es trotzdem am 9.8..
Nach den ersten Runden ist der Hype noch größer😅 Endlich wieder Battlefield
Werde ja sehen ob es dieses Wochenende und nächstes Wochenende funktioniert.
Will mir nur Eindrücke schaffen ob ich es mir dann im Oktober holen kann oder halt nicht
Macht wirklich Spaß…in nem Squad kann ich mir das richtig richtig gut vorstellen.
Perfekt ist es natürlich (vlt noch nicht).
Aber die erste Runde hat schon direkt viel mehr Spaß gemacht als letztes Battlefield komplett…
Klingt gut seit ihr schnell rein gekommen?
200 000er warteschlange um in die Server zu kommen, Dice hat bereits neue Kapazität geschaffen.
Halla die Waldfee hoffe Abends loipts
schaue schon fleißig zu damit ich schön die skins bekomme
Ja macht richtig bock,endlich wieder geiles BF feeling.