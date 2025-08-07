Battlefield 6: Twitch-Belohnungen und Early Access Beta-Codes

Image: Electronic Arts

Battlefield 6 Twitch-Zuschauer erhalten exklusive Skins und Zugang zur Open Beta!

Vom 7. bis 10. August sowie erneut vom 14. bis 17. August könnt ihr durch das Zuschauen von Battlefield 6-Streams auf Twitch exklusive Ingame-Belohnungen freischalten.

Dazu zählen der Shattered-Fahrzeug-Skin, das Mimic-Waffenpaket, der Landslide-Soldatenskin und der Imperial-Soldatenskin.

Wer zudem beim Multiplayer-Reveal keine Early-Access-Codes für die Open Beta erhalten hat, bekommt eine weitere Gelegenheit: Wenn ihr am 7. oder 8. August mindestens 30 Minuten lang einen beliebigen Streamer beim Spielen von Battlefield 6 auf Twitch verfolgt, schaltet ihr den frühzeitigen Zugang zur Open Beta frei.

Weitere Informationen zur Beta:

Und hier noch einmal unser Battlefield 6: Gameplay-Video vom Hands-On:

15 Kommentare Added

  1. Robilein 1140470 XP Xboxdynasty Legend Silber | 07.08.2025 - 11:36 Uhr

    Hab in der Warteschlange angefangen bei Nummer 240.548, jetzt bin ich bei Nummer 92.000. Perfekt um währenddessen Haushalt zu machen😂😂😂

    Kenne das von Gears 5 E-Sports. Da gab es auch immer coole Skins wenn man die Meisterschaften geschaut hat.

    • Brainiac76 980 XP Neuling | 07.08.2025 - 11:50 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Geht relativ schnell. Erste Mal waren es noch 30 Minuten. Jetzt ca 15 Minuten. Das Spiel stürzt bei mir auf der PS5 Pro manchmal mittendrin ab. Gerade zum dritten Mal.
      Später daher mal die Series X Version testen.
      So oder so. Macht voll Bock. Fühlt sich wieder an wie ein Battlefield.

      • Robilein 1140470 XP Xboxdynasty Legend Silber | 07.08.2025 - 13:36 Uhr
        Antwort auf Brainiac76

        Umsonst gewartet, die richtige Open startet erst am Samstag🤣🤣🤣

        Aber dein Kommentar erhöht natürlich die Vorfreude. Viel Spaß noch👍

        • bk493 33170 XP Bobby Car Schüler | 07.08.2025 - 13:40 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Du kannst dir einen Early Access Code über Twitch Drops holen. Einfach 30 Minuten einen entsprechenden Stream schauen😊

          E: Einfach mal die News lesen hätte mir geholfen 😀 Schande über mich

          • Robilein 1140470 XP Xboxdynasty Legend Silber | 07.08.2025 - 13:44 Uhr
            Antwort auf bk493

            Super, danke. Würde helfen nicht nur die Überschrift zu lesen 😂😂😂

            Danke, dann lasse ich einen Stream über’s Handy laufen 👍

          • Robilein 1140470 XP Xboxdynasty Legend Silber | 07.08.2025 - 16:06 Uhr
            Antwort auf bk493

            Hat funktioniert, gerade den Code bekommen, danke dir🙏🙏🙏

  2. Economic 80705 XP Untouchable Star 1 | 07.08.2025 - 11:37 Uhr

    Wer ist schon am zocken? Hab par Erdinger & Schneider kühl gestellt am Abend gehts aufs Feld.

  3. Katanameister 173580 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 07.08.2025 - 11:51 Uhr

    Oh Mann, ich glaube das wird diesmal nix, der Andrang ist einfach zu groß, versuchen werde ich es trotzdem am 9.8..

  4. bk493 33170 XP Bobby Car Schüler | 07.08.2025 - 12:13 Uhr

    Nach den ersten Runden ist der Hype noch größer😅 Endlich wieder Battlefield

  5. HakunaTraumata 95080 XP Posting Machine Level 3 | 07.08.2025 - 12:38 Uhr

    Werde ja sehen ob es dieses Wochenende und nächstes Wochenende funktioniert.
    Will mir nur Eindrücke schaffen ob ich es mir dann im Oktober holen kann oder halt nicht

  6. Wartenaufwunder 131450 XP Elite-at-Arms Bronze | 07.08.2025 - 12:40 Uhr

    Macht wirklich Spaß…in nem Squad kann ich mir das richtig richtig gut vorstellen.
    Perfekt ist es natürlich (vlt noch nicht).
    Aber die erste Runde hat schon direkt viel mehr Spaß gemacht als letztes Battlefield komplett…

  7. Economic 80705 XP Untouchable Star 1 | 07.08.2025 - 13:14 Uhr

    Klingt gut seit ihr schnell rein gekommen?

    200 000er warteschlange um in die Server zu kommen, Dice hat bereits neue Kapazität geschaffen.

    Halla die Waldfee hoffe Abends loipts

