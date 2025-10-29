Battlefield 6: Über 500.000 Spieler dank REDSEC und Season 1

Mit dem Start von Season 1 und dem Battle-Royale-Modus REDSEC sind die Spielerzahlen von Battlefield 6 deutlich angestiegen.
Battlefield Studios haben gestern nicht nur die erste Season von Battlefield 6 gestartet, auch der REDSEC-Modus wurde als Shadow-Drop veröffentlicht und bringt eine kostenlos spielbare Battle-Royale-Erfahrung.
Laut SteamDB wurden in den letzten 24 Stunden 543.788 gleichzeitige Spieler gemessen. Die Spitze wurde gestern Abend um 21:00 Uhr erreicht.
Wie sind eure bisherigen Eindrücke von der ersten Season in Battlefield 6 und dem Battle-Royale-Modus REDSEC?
Bin sehr begeistert, ich hab noch 4 Kiritkpunkte: Die Gegner sind mir teils zu weit weg, auch wenn es noch ok ist, aber da hilft der Fov auch nicht wirklich. 2ter Kritikpunkt wäre der Punkt vom Fadenkreuz, würde den gerne noch etwas größer einstellen können, ansonsten läufts einmalig.Das Matchmaking ist Top, die Zerstörung und Grafik sind Top, die Modis machen spaß, klar , es ist alles gerade neu, aber etwas gutes neues, das freut mich. Keine gravierenden Bugs oder Glitches entdeckt bis jetzt, es macht auch mit Randoms Spaß. 3ter Kritikpunkt wäre, die Texturen der Welt vom Heli aus am Anfang vor dem Absprung, könnten besser sein inklusive den Popins.
4ter Kritikpunkt, sind die Einstellungen, die könnten einfacher gelöst sein für den Controller.
Das ist jetzt rein auf Redsec bezogen. Freue mich auf viele viele Updates.
Würde es auch gerne testen, aber Outer Worlds geht vor 🙂