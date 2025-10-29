Battlefield 6: Über 500.000 Spieler dank REDSEC und Season 1

Mehr als eine halbe Million Spieler wurden durch REDSEC und Season 1 am Dienstag in Battlefield 6 gemessen.

Mit dem Start von Season 1 und dem Battle-Royale-Modus REDSEC sind die Spielerzahlen von Battlefield 6 deutlich angestiegen.

Battlefield Studios haben gestern nicht nur die erste Season von Battlefield 6 gestartet, auch der REDSEC-Modus wurde als Shadow-Drop veröffentlicht und bringt eine kostenlos spielbare Battle-Royale-Erfahrung.

Laut SteamDB wurden in den letzten 24 Stunden 543.788 gleichzeitige Spieler gemessen. Die Spitze wurde gestern Abend um 21:00 Uhr erreicht.

Wie sind eure bisherigen Eindrücke von der ersten Season in Battlefield 6 und dem Battle-Royale-Modus REDSEC?