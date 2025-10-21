Battlefield 6: Übertrifft Black Ops 6 beim Verkaufsstart in Europa

Image: Electronic Arts

Battlefield 6 übertrifft Call of Duty: Black Ops 6 und EA Sports FC26 in Europa bei Verkaufszahlen.

In der Launchwoche hat Battlefield 6 in Europa bei den Verkaufszahlen sowohl Call of Duty: Black Ops 6 als auch EA Sports FC26 geschlagen. Das geht aus Daten von GSD Data für digitale und physische Premiumeinheiten hervor.

Nicht außer Acht lassen darf man die Tatsache, dass der Shooter von Activision direkt im Game Pass für Konsolen und PC gestartet ist. Die Spielerzahlen dürften bei Call of Duty: Black Ops 6 daher höher liegen.

Wie The Game Business schätzt, war der Launch von Battlefield 6 fünfmal größer als der von Battlefield 5.

Laut Electronic Arts hat sich Battlefield 6 in den ersten drei Tagen mehr als sieben Millionen Mal verkauft.

