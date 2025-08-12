Battlefield 6: Um diese Uhrzeit startet die Open Beta 2

Um diese Uhrzeit startet die Open Beta 2 von Battlefield 6.

Das zweite Open-Beta-Wochenende von Battlefield 6 beginnt am Donnerstag, dem 14. August 2025, um 10:00 Uhr! . Ihr könnt ohne Vorbestellung oder Zugangscode teilnehmen, indem ihr die Beta-Version direkt aus dem Store eurer Plattform herunterladet.

Der Preload ist bereits verfügbar, sodass ihr pünktlich zum Start loslegen könnt. Die Beta läuft bis Montag, den 18. August, ebenfalls bis 10:00 Uhr.

Wer ist dabei?