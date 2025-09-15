Battlefield 6: Unterstützt Cross-Play unter Xbox und PlayStation

Seitdem es Cross-Play zwischen den Plattformen gibt, profitieren die Spiele von einem größeren Pool an Teilnehmern, wodurch die Lebensdauer eines Titels verlängert werden kann.

Doch es öffnet auch die Türen für Cheater auf Konsolen. Zwar wird auf Konsolen ebenfalls gecheatet, es ist aber nicht so verseucht wie auf dem PC. Durch Cross-Play werden Konsolenspieler aber häufiger dieser Art von Gegnern ausgesetzt, die nicht fair spielen.

Gegenüber IGN bestätigte der Entwickler, dass Cross-Play in Battlefield 6 zwar standardmäßig aktiviert ist. Wer die Option aber auf Xbox und PlayStation ausschaltet, der spielt nur noch im Pool der beiden Konsolenplattformen, also ganz ohne PC-Spieler.