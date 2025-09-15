Battlefield 6: Unterstützt Cross-Play unter Xbox und PlayStation

24 Autor: , in News / Battlefield 6
Übersicht
Image: Electronic Arts

Battlefield 6 wird laut Entwickler eine Cross-Play-Funktion nur für Konsolen unterstützen.

Seitdem es Cross-Play zwischen den Plattformen gibt, profitieren die Spiele von einem größeren Pool an Teilnehmern, wodurch die Lebensdauer eines Titels verlängert werden kann.

Doch es öffnet auch die Türen für Cheater auf Konsolen. Zwar wird auf Konsolen ebenfalls gecheatet, es ist aber nicht so verseucht wie auf dem PC. Durch Cross-Play werden Konsolenspieler aber häufiger dieser Art von Gegnern ausgesetzt, die nicht fair spielen.

Gegenüber IGN bestätigte der Entwickler, dass Cross-Play in Battlefield 6 zwar standardmäßig aktiviert ist. Wer die Option aber auf Xbox und PlayStation ausschaltet, der spielt nur noch im Pool der beiden Konsolenplattformen, also ganz ohne PC-Spieler.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Battlefield 6

24 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. de Maja 295795 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.09.2025 - 14:17 Uhr

    Gutes Feature obwohl ich in der Beta manche PC Gegner überhaupt nicht übermächtig fand.
    Klar, gegen Progamer sieht man kein Land aber es gibt auch bei den PClern Leute die zum Spaß zocken und nicht Tryharden.
    Werd erstmal mit den PClern zocken, wenn sie zu sehr upfucken ist es gut das es das Feature gibt.

    0
  3. GERxJOHNNY 45570 XP Hooligan Treter | 15.09.2025 - 14:33 Uhr

    Das hört sich doch top an. So kann man wenigstens die PC-Spieler ausschließen

    1
  4. DBGH miLKa 9350 XP Beginner Level 4 | 15.09.2025 - 14:37 Uhr

    So muss das sein. Sehr gute Idee EA und das sollten andere Entwickler auch so machen!

    0
  5. DrFreaK666 142380 XP Master-at-Arms Bronze | 15.09.2025 - 14:51 Uhr

    Cheater sollten rigoros gebannt werden. Zocke zwar nicht online, aber ich stelle mir das ziemlich frustrierend vor.

    0
  6. Katanameister 197640 XP Grub Killer God | 15.09.2025 - 15:06 Uhr

    Ich glaube die Spieler von Xbox und Playstation reichen mir, die PC Spieler werden dann ausgeschlossen 😁.

    0

Hinterlasse eine Antwort