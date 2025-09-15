Battlefield 6: Unterstützt Cross-Play unter Xbox und PlayStation

Seitdem es Cross-Play zwischen den Plattformen gibt, profitieren die Spiele von einem größeren Pool an Teilnehmern, wodurch die Lebensdauer eines Titels verlängert werden kann.
Doch es öffnet auch die Türen für Cheater auf Konsolen. Zwar wird auf Konsolen ebenfalls gecheatet, es ist aber nicht so verseucht wie auf dem PC. Durch Cross-Play werden Konsolenspieler aber häufiger dieser Art von Gegnern ausgesetzt, die nicht fair spielen.
Gegenüber IGN bestätigte der Entwickler, dass Cross-Play in Battlefield 6 zwar standardmäßig aktiviert ist. Wer die Option aber auf Xbox und PlayStation ausschaltet, der spielt nur noch im Pool der beiden Konsolenplattformen, also ganz ohne PC-Spieler.
Gutes Feature obwohl ich in der Beta manche PC Gegner überhaupt nicht übermächtig fand.
Klar, gegen Progamer sieht man kein Land aber es gibt auch bei den PClern Leute die zum Spaß zocken und nicht Tryharden.
Werd erstmal mit den PClern zocken, wenn sie zu sehr upfucken ist es gut das es das Feature gibt.
Es geht weniger um die Maus und Tastaturspieler. Es geht hauptsächlich um die ganzen Hacker auf dem PC
Nice. Find ich gut.
Gut so. Wird dann direkt deaktiviert.
Das hört sich doch top an. So kann man wenigstens die PC-Spieler ausschließen
So muss das sein. Sehr gute Idee EA und das sollten andere Entwickler auch so machen!
Cheater sollten rigoros gebannt werden. Zocke zwar nicht online, aber ich stelle mir das ziemlich frustrierend vor.
Ich glaube die Spieler von Xbox und Playstation reichen mir, die PC Spieler werden dann ausgeschlossen 😁.
Super Sache👍
Muss nur noch ein Programm erkennen wenn Cronos aktiviert ist😎