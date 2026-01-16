Battlefield 6 Update 1.1.3.5 bringt Jet‑Nerfs, Melee‑Buffs und wichtige Fixes für den Shooter und REDSEC.

Battlefield 6 erhält mit Update 1.1.3.5 ein gezieltes Verbesserungs‑Update, das vor allem Feinschliff, Konsistenz und Stabilität in den Mittelpunkt stellt.

Der Patch erscheint am Dienstag, 20. Januar, um 9:00 Uhr UTC und umfasst Anpassungen in nahezu allen Bereichen des Spiels – von Melee‑Combat über Jet‑Dogfights bis hin zu REDSEC, Battle Royale und Gauntlet.

Die wichtigsten Battlefield 6 Änderungen im Überblick

Melee‑Combat deutlich reaktionsfreudiger: Messer und Vorschlaghammer profitieren von schnellerem Attack‑Speed, besserem Buffering und präziserem Schadens‑Timing.

Messer und Vorschlaghammer profitieren von schnellerem Attack‑Speed, besserem Buffering und präziserem Schadens‑Timing. Jet‑Balance überarbeitet: Jet‑Kanonen verursachen weniger Schaden gegen andere Luftfahrzeuge – rund 40 % mehr Treffer werden nun benötigt.

Jet‑Kanonen verursachen weniger Schaden gegen andere Luftfahrzeuge – rund werden nun benötigt. UI/HUD optimiert: Verbesserte Rüstungsanzeige, klarere Reticles, sauberere Menüs und neue Optionen zur Fadenkreuz‑Farbwahl.

Verbesserte Rüstungsanzeige, klarere Reticles, sauberere Menüs und neue Optionen zur Fadenkreuz‑Farbwahl. Ladder‑Fixes: Leiter‑Interaktionen wurden stabilisiert, inklusive Animationen und Hitbox‑Problemen.

Leiter‑Interaktionen wurden stabilisiert, inklusive Animationen und Hitbox‑Problemen. Stabilitäts‑Updates für Battle Royale & Gauntlet: Verschwundene Armor‑Bars, falsche Icons und seltene Drohnen‑Bugs wurden behoben.

Battlefield 6 – Update 1.1.3.5 Patch-Notes Kompletter Überblick über die Patch‑Notes Fahrzeuge Explosions‑Bug behoben, wenn ein Takedown auf einem Gegner ausgeführt wurde, der auf einem Fahrzeug lag.

Jet‑Kanonen verursachen weniger Schaden gegen Jets & Helis. Waffen Bipods zeigen keine falschen Hipfire‑Boni mehr.

GRIM 1.50x Optik kostet nun korrekt 25 Loadout‑Punkte.

RPKM‑Visiere, TR‑7‑Barrel und mehrere Controller‑Recoil‑Inkonsistenzen wurden korrigiert.

Messer‑ und Hammer‑Angriffe schneller und konsistenter.

Suppressor‑Schüsse erzeugen nur aus nächster Nähe einen kleinen Mündungsblitz.

Firing‑Range‑Dummies können nun auch beim Aufstehen Schaden nehmen. Gadgets GDPIS wird nun korrekt zerstört, wenn es von Drohnen, Defibs oder dem Repair Tool getroffen wird.

Sniper‑Decoy versteckt Scope‑Glints jetzt zuverlässig. Assault Ladder Leiter‑Eintrittsprobleme behoben.

Ungewolltes „Launchen“ beim Leiter‑Betreten gefixt.

Kletteranimationen verbessert. UI & HUD Neue Reticle‑Farboption für Scopes.

Menü‑Navigation stabilisiert.

Reload‑Time‑Fehler bei LMGs korrigiert.

Frontend‑Lighting für Soldaten verbessert.

Thermal‑Scope‑Reticles aktualisieren sich nun korrekt. VFX Explosionen wirken weniger übertrieben – Shockwave‑Force reduziert. REDSEC Inkonsistente Movement‑Strafen nach Sprunglandungen behoben. Maps & Modes Gauntlet‑Bug gefixt, bei dem die Drohne verschwinden konnte, wenn Drives im falschen Moment abgelegt wurden. Battle Royale Armor‑Bar verschwindet nicht mehr sporadisch.

Airburst‑Incendiary‑Launcher zeigt nun das richtige Icon. Gauntlet Armor‑Bar bleibt nach schnellem Loadout‑Edit bestehen. Das Team betont, dass weitere Anpassungen folgen werden, basierend auf Community‑Feedback und der laufenden Weiterentwicklung des Live‑Service.