Battlefield 6: Update 1.3.1.5 verbessert Respawn, Karten und UI-Systeme

Das neue Quality-of-Life-Update 1.3.1.5 für den Battlefield 6 ist heute erschienen und bringt zahlreiche Fehlerbehebungen sowie Verbesserungen in zentralen Spielsystemen.

Im Fokus des Updates stehen Stabilität und Gameplay-Konsistenz. Probleme beim Respawn, bei der Wiederbelebung sowie beim Einsatz von Fahrzeugen wurden adressiert, um ein reibungsloseres Spielerlebnis zu gewährleisten.

Auch mehrere Karten erhielten Anpassungen. Auf Hagental-Basis und Golmud-Bahn wurden Fehler behoben, die unter anderem außerhalb des Spielfelds spawnen, ungewollte Gebietsnutzung sowie fehlerhafte Zieleroberungen ermöglichten. Zudem wurden visuelle Probleme wie schwebende Trümmer und Platzhalter-Ladebildschirme korrigiert.

Die Benutzeroberfläche wurde ebenfalls überarbeitet. Verbesserte Matchmaking-Meldungen, klarere Fortschrittsanzeigen sowie optimierte Ladebildschirme sollen die Übersicht in Battle Royale und dem Ranglistenmodus erhöhen.

Im Fahrzeugbereich wurde unter anderem angepasst, dass Teammitglieder nun korrekt in den AH-6 Little Bird einsteigen können, selbst wenn der Geschütz-Sitz bereits belegt ist. Auch die Sichtbarkeit bestimmter Waffenmodelle nach dem Respawn wurde verbessert.

Zusätzlich wurden Gadgets wie der MTN-55-Näherungsdetektor überarbeitet, um Gegner in bestimmten Situationen zuverlässiger zu erkennen. Auch die Ranglistenmechanik erhielt Anpassungen, darunter klarere Rückmeldungen im Matchmaking und überarbeitete Punkteanzeigen.

Das Update konzentriert sich damit vor allem auf technische Stabilität und kleinere Gameplay-Optimierungen, ohne grundlegende Änderungen am Spielsystem vorzunehmen.

Update 1.3.1.5 – Pach Notes Wichtige Updates für 1.3.1.5 Probleme in Hagental-Basis, Golmud-Bahn und Portal wurden behoben, die Gebiete außerhalb des Spielfelds, Spawn-Platzierung, Zielverhalten und Karteninformationen betrafen.

Die UI für Battle Royale und Battle Royale – Rangliste wurde verbessert, einschließlich Matchmaking-Meldungen, Sichtbarkeit des Fortschritts und Ladebildschirme.

Es wurden mehrere Probleme behoben, die Spieler:innen daran hindern konnten, sich wiederzubeleben, erneut einzusetzen oder auf Fahrzeugen zu spawnen. ÄNDERUNGEN SPIELER:INNEN: Die Zuverlässigkeit des Abstützens wurde verbessert, wodurch ein Problem behoben wurde, bei dem Spieler:innen unerwartet ihre abgestützte Position verlieren konnten.

Ein Problem wurde behoben, durch das Aufkleber auf bestimmten Oberflächen nicht wie vorgesehen angezeigt wurden. FAHRZEUGE: Teammitglieder können jetzt auf dem AH-6 Little Bird einsteigen, wenn der Geschütz-Sitz besetzt ist. GADGETS: Die Näherungsdetektor-Sichtung des MTN-55 wurde verbessert, sodass feindliche Soldat:innen in bestimmten Szenarien zuverlässiger aufgedeckt werden. KARTEN & MODI: Ein Problem auf der Hagental-Basis wurde behoben, bei dem Spieler:innen die Sturmleiter nutzen konnten, um den vorgesehenen Kampfbereich zu verlassen.

Spieler:innen können sich nun wie erwartet wiederbeleben und erneut einsetzen, nachdem sie eliminiert wurden, während der „Ausrüstung bearbeiten“-Bildschirm geöffnet ist. Golmud-Bahn Ein alternativer Spawnpunkt für Eskalation in der Nähe von Ziel B wurde angepasst, um zu verhindern, dass Spieler:innen hoch über dem Boden spawnen.

Zerstörte Häuser in der Nähe von Ziel E in Eroberung hinterlassen keine schwebenden Trümmer mehr.

Ziel D in Eroberung kann nicht länger von der Spitze der Funktürme erobert werden.

Ein Problem wurde behoben, durch das ein Platzhalter-Ladebildschirmbild für Battle Royale angezeigt werden konnte. PORTAL: Die Beschreibung von „Portal Next – Komplex 3“ in den Karten/Modi-Filtern wurde aktualisiert. REDSEC RANKED: Spieler:innen können jetzt in der Lobby visuelle Anpassungen auswählen.

Spieler:innen erhalten jetzt eine klarere Meldung, wenn das Matchmaking für Battle Royale – Rangliste nicht fortgesetzt werden kann, weil Party-Mitglieder zu weit im Rang auseinanderliegen.

Die Belohnungen für Platzierungsrangpunkte auf der Seite „Regeln & Punkte“ spiegeln nun die neuesten Balance-Änderungen von Battle Royale – Rangliste wider.

Das Zählerverhalten der Rangpunkte wurde nach Erreichen von 999 Rangpunkten verbessert. WAFFEN: Das Modell des L115-Scharfschützengewehrs bleibt jetzt sichtbar, nachdem Spieler:innen, die es benutzt haben, wiederbelebt wurden.