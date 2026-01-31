Battlefield 6: Update behebt Probleme mit Bewegung, Karten und Abstürzen

Ein kommendes Update für Battlefield 6 nimmt sich einiger Probleme mit Bewegung, Karten und Abstürzen an.

Das Battlefield Communications-Team kündigt offiziell die Veröffentlichung von Update 1.1.3.6 für den 3. Februar an. Ziel des kleinen Updates ist es, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, Verbesserungen in den Bereichen Optimierung und Stabilität zu erzielen und gezielt bekannte Fehler in Battlefield 6 zu beheben.

Spieler des Battle-Royale-Modus REDSEC dürfen sich über die Behebung der Probleme mit Fallschirmverhalten, Einsatzpunkten und UI-Elementen beim Wiedereinsatz freuen.

Übermäßige Sprintsprünge und unbeabsichtigte Bewegungen sollen ebenfalls der Vergangenheit angehören, wobei das allgemeine Bewegungsschema unangetastet bleibt.

Zudem geht es auf der Karte Eastwood auftretenden Probleme an den Kragen. Darunter unbeabsichtigt erzeugte grüne und violette visuelle Effekte in der Nähe der A-Flagge und auftretende Blackouts nach der Zerstörung der B-Flagge.

Xbox Series S-Nutzer sollten nicht mehr unter Abstürzen beim Laden der täglichen und wöchentlichen Herausforderungen leiden, PlayStation 5-Spieler keine Probleme mehr durch fehlgeschlagene Eigentumsüberprüfungen während Systemereignissen haben.

patch notes Major Updates for 1.1.3.6 Fixed player movement issues, including cases of excessive sprint-jump momentum and unintended movement behaviour. This won’t impact player movement at a large scale and is meant to target those specific edge cases.

Addressed REDSEC Battle Royale issues affecting insertions, parachute behaviour, and redeploy UI elements.

Resolved a set of destruction-related visual and lighting issues on Eastwood that could result in lighting artifacts, blackouts, or incorrect colour rendering.

Fixed a handful of UI, audio, and stability issues, including crashes related to challenges, minimap accuracy, unintended gadget audio playback, and platform-specific problems. CHANGELOG PLAYER: Fixed an issue where sprint-jump momentum could behave inconsistently and grant higher or lower momentum than intended.

Updated the Objective Ace and Winter Warning cosmetics to better align with Battlefield’s visual identity. MAPS & MODES Fixed an issue on Eastwood where destroying a building near the A flag could cause unintended green or purple visual effects across nearby structures.

Fixed an issue on Eastwood where destroying a building near the B flag could cause a complete lighting blackout across the map.

Fixed an issue on Eastwood where destroying the villa near the B flag could cause excessively bright lighting artifacts to appear. UI & HUD: Fixed an issue where downed squadmates were shown on the minimap for classes unable to revive them.

Updated legal text to reflect current policies and requirements. AUDIO: Fixed an issue where UAV Drone enemy detection audio could be heard by all teammates instead of only the operator. PERFORMANCE & STABILITY: Fixed an issue on PlayStation 5 where ownership validation could fail during system lifecycle events, causing connectivity issues.

Fixed an out-of-memory crash on Xbox Series S that could occur when loading Daily and Weekly Challenges. REDSEC PLAYER: Fixed an issue where Battle Royale Initiation matches did not end after eliminating the final AI opponent.

Fixed an issue where parachute deployment could remain linked to the jump leader after breaking off.

Fixed an issue where players could become stuck mid-air during insertion after progressing through the pre-deploy sequence. UI & HUD: Fixed an issue where the Second Chance redeploy icon could incorrectly transfer to a living teammate.

Fixed an issue where the Second Chance redeploy timer refreshed each time the map was opened.